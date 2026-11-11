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Thái Nguyên điều chỉnh chính sách, gỡ vướng tái định cư cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Thứ Tư, 19:59, 11/11/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quy định mới về suất tái định cư tối thiểu tại một số xã, trong đó nâng diện tích đất ở từ 100m² lên 200m². Quy định này góp phần tháo gỡ vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất, trong đó có cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Ngày 8/11/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 141/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 27/3/2026. Quyết định có hiệu lực từ 09/11/2026.

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Những ngôi nhà tái định cư tại thôn Trung tâm, xã Thanh Mai còn dang dở do người dân phải nộp thêm tiền để được sử dụng đủ diện tích đất đã bố trí

Quyết định mới điều chỉnh diện tích suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở đối với 37 xã, phường thuộc tỉnh Bắc Kạn trước đây. Trong đó, 35 xã gồm: Bằng Thành, Nghiên Loan, Cao Minh, Ba Bể, Chợ Rã, Phúc Lộc, Thượng Minh, Đồng Phúc, Bằng Vân, Ngân Sơn, Nà Phặc, Hiệp Lực, Nam Cường, Quảng Bạch, Yên Thịnh, Chợ Đồn, Yên Phong, Nghĩa Tá, Phủ Thông, Cẩm Giàng, Vĩnh Thông, Bạch Thông, Phong Quang, Văn Lang, Cường Lợi, Na Rì, Trần Phú, Côn Minh, Xuân Dương, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Yên Bình và Thượng Quan được áp dụng mức tối thiểu 200m² đất ở (Thay vì chỉ 100m² tại Quyết định15/2026/QĐ-UBND). Hai phường Bắc Kạn và Đức Xuân áp dụng mức tối thiểu 100m².

Các địa phương còn lại của tỉnh Thái Nguyên áp dụng mức 80m² đối với các phường và 100m² đối với các xã.

Trước đó, ngày 21/10/2026, VOV đăng tải bài viết “Vướng mắc tái định cư trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn”, phản ánh những bất cập phát sinh trong quá trình bố trí tái định cư tại một số địa phương. Theo đó, các khu tái định cư phục vụ dự án được các huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn trước đây lập, thiết kế theo quy định của địa phương, với suất đất 200m²/hộ tại khu vực xã. Phương án này đã được chính quyền thống nhất và người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND, quy định suất tái định cư tối thiểu tại khu vực xã là 100m², khu vực phường là 80m². Sự thay đổi này khiến một số hộ đã nhận đất, xây dựng nhà ở theo phương án trước đó phát sinh khoản tiền phải nộp thêm để sử dụng phần diện tích vượt định mức.

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Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong đó có việc bố trí tái định cư, đang ảnh hưởng đến tiến độ Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Theo đó, tại xã Thanh Mai, có hộ đã nhận đất, xây nhà nhưng được thông báo phải nộp thêm hơn 200 triệu đồng; tại xã Thanh Thịnh, còn 16 hộ chưa đồng thuận di dời do khoản tiền phát sinh, bình quân trên 120 triệu đồng/hộ. Những vướng mắc này khiến công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cao tốc trọng điểm. Người dân cũng cho rằng, mức diện tích tái định cư tối thiểu 100m² chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, nhất là tại khu vực nông thôn miền núi, nơi nhiều gia đình có đông thành viên và vẫn duy trì chăn nuôi, sản xuất quy mô hộ

Quyết định số 141/2026/QĐ-UBND ngày 8/11/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh mức suất tái định cư tối thiểu lên 200m² tại 35 xã và 2 phường thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đang triển khai mà còn phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt, tập quán sản xuất và nhu cầu sử dụng đất ở của người dân khu vực miền núi, vùng khó khăn, qua đó bảo đảm quyền lợi người dân và tạo thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

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Vướng mắc tái định cư trên tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

VOV.VN - Vướng mắc về suất đất tái định cư tại dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn khiến nhiều hộ dân ở Thái Nguyên phải đối mặt với khoản tiền phát sinh hàng trăm triệu đồng. Người dân mong muốn chính quyền sớm làm rõ chính sách chuyển tiếp, bảo đảm quyền lợi và ổn định chỗ ở.

Công Luận/VOV Đông Bắc
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