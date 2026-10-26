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Thái Nguyên tăng trưởng bứt phá, tìm động lực mới ngoài ngành điện tử

Thứ Hai, 06:00, 26/10/2026
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VOV.VN - GRDP 9 tháng năm 2026 của Thái Nguyên tăng 11,24%, riêng quý III tăng 13,96%, đứng thứ hai cả nước. Tuy nhiên, khi điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác chiếm tới 93,46% kim ngạch xuất khẩu, sự phụ thuộc vào một nhóm ngành chủ lực đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa động lực tăng trưởng.


Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở rộng các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao sẽ là chìa khóa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng bền vững, giảm phụ thuộc vào điện tử.

Theo số liệu của Thống kê tỉnh Thái Nguyên, GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 11,24% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, mức tăng đạt 13,96%, đứng thứ hai trong 34 tỉnh, thành phố. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,63%. Một số sản phẩm điện tử tăng mạnh, gồm mạch điện tử tích hợp 112,6%, tai nghe 42,1% và máy tính bảng 36,5%.

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Thái Nguyên: Tăng trưởng bứt phá, tìm động lực mới ngoài ngành điện tử

Đà tăng này đi cùng mức độ tập trung cao trong cơ cấu xuất khẩu. Trong 9 tháng, nhóm điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác chiếm 93,46% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Theo bà Hoàng Thị Hoa, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Thái Nguyên, tỉnh cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng mặt hàng và thị trường xuất khẩu. Bà cũng lưu ý việc theo dõi thị trường, tỷ giá và nguồn cung nguyên vật liệu, qua đó tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước.

“Phát triển công nghiệp hỗ trợ và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia chuỗi cung ứng để đa dạng hóa động lực tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào ngành điện tử. Duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, theo dõi diễn biến thị trường xuất khẩu, tỷ giá và chuỗi cung ứng nguyên vật liệu; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa mặt hàng, thị trường; tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước nhằm giảm mức phụ thuộc vào nhóm điện thoại, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác", bà Hoàng Thị Hoa, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Thái Nguyên nêu quan điểm.

Bên cạnh các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, khu vực trong nước cũng ghi nhận tín hiệu tăng vốn đầu tư. Trong 9 tháng, vốn đầu tư của dân cư và khu vực tư nhân ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Đây là nguồn lực có thể hỗ trợ mở rộng sản xuất và phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh, nếu được kết nối với nhu cầu của chuỗi cung ứng và thị trường.

Trong quý IV, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên. Để tiến gần mục tiêu này, Thái Nguyên cần vừa giữ nhịp sản xuất của các ngành đang tăng trưởng, vừa mở rộng vai trò của doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tìm thêm thị trường cho sản phẩm ngoài điện tử.

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Thái Nguyên lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng niềm tin số

VOV.VN - Tại Thái Nguyên, bên cạnh việc phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đang phối hợp với công an cơ sở, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các trường học để đưa thông tin chính thống đến gần người dân hơn, đồng thời hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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