Thái Nguyên tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng FDI



Tăng cường kết nối, chia sẻ nhu cầu

Khu vực FDI đóng góp hơn 94% giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên, nhưng doanh nghiệp trong tỉnh mới tham gia khoảng 20–30% chuỗi cung ứng. Làm thế nào để doanh nghiệp địa phương đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn lớn, tăng tỷ lệ cung ứng và giữ lại nhiều hơn giá trị sản xuất tại địa phương? Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển từ thu hút đầu tư sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có tính liên kết và giá trị gia tăng cao của Thái Nguyên trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, doanh nghiệp trong tỉnh mới tham gia khoảng 20–30% chuỗi cung ứng, chủ yếu tham gia xây dựng hạ tầng, cung ứng nhân lực, vận tải và một số thiết bị, linh kiện phụ trợ.

Ông Nguyễn Văn Cường cũng cho biết, tỉnh Thái Nguyên đang định hướng thành lập các hiệp hội doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ nhu cầu giữa hai khu vực. Việc hợp tác với Đại học Thái Nguyên để đào tạo nhân lực cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp trong tỉnh nâng năng lực cung ứng.

“Chúng tôi đã có những cuộc làm việc với Đại học Thái Nguyên để hợp tác, chia sẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Thái Nguyên có nhiều lợi thế, cơ sở để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh cũng định hướng, chỉ đạo sát sao việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Thái Nguyên, nhằm thúc đẩy hai bên trở thành đối tác chiến lược toàn diện hơn. Với định hướng và quyết tâm của tỉnh trong năm 2026, tôi tin tưởng doanh nghiệp Thái Nguyên có thể nâng tỷ lệ tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp FDI lên khoảng 50%" - ông Cường bày tỏ.

Thái Nguyên đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài

Đáp ứng yêu cầu về chất lượng, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật

Cơ hội tham gia chuỗi cung ứng đang mở rộng khi các tập đoàn tìm thêm đối tác trong nước. Samsung Electro-Mechanics Việt Nam có nhu cầu tìm nhà cung cấp ở nhiều lĩnh vực, từ nguyên vật liệu, linh kiện đến thiết bị sản xuất, gia công chính xác, tự động hóa, vận chuyển và dịch vụ kỹ thuật.

Ông Park Jong Bae, Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Samsung Electro-Mechanics đang có nhu cầu tìm kiếm các đối tác cung ứng có năng lực và chất lượng tốt trong nhiều lĩnh vực, không chỉ bao gồm nguyên vật liệu, linh kiện mà còn cả thiết bị sản xuất, gia công chính xác, công nghệ tự động hóa, vận chuyển, phân phối hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật. Việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong nước là chiến lược quan trọng nhằm tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng, nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp địa phương".

Ông Công Minh Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn, cho rằng, có nhu cầu là một chuyện; để trở thành nhà cung cấp, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tại Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn, sản phẩm chì kim loại đã đáp ứng quy chuẩn trong nước. Tuy nhiên, để nâng chất lượng sản phẩm phụ và tiếp cận những yêu cầu cao hơn, doanh nghiệp cần đầu tư thêm thiết bị kiểm nghiệm, phân tích, đồng thời nâng trình độ nhân lực.

Theo ông Tiến: “Để tham gia các chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI, cũng như các doanh nghiệp nước ngoài thì việc đạt tiêu chuẩn với sản phẩm phụ là rất quan trọng. Để đạt được tiêu chuẩn đối với các sản phẩm phụ thì ngoài trình độ, tay nghề của cán bộ, nhân viên, kỹ sư để quản lý chung, còn phải đầu tư thêm các thiết bị phân tích, thiết bị để đảm bảo có thể đo đếm được các chỉ số trọng yếu đến năm con số sau dấu phẩy".

Những yêu cầu về thủ tục và loại hình doanh nghiệp cũng cần được tính đến từ sớm. Ông Nguyễn Đăng Chinh, Đội trưởng Hải quan Thái Nguyên, cho biết cơ quan hải quan đã làm việc với một số doanh nghiệp có định hướng tham gia chuỗi cung ứng, tư vấn về loại hình và quy định liên quan.

“Chúng tôi đã làm việc với một số doanh nghiệp có định hướng đầu tư sản xuất để tham gia chuỗi cung ứng và tư vấn ngay từ đầu về việc lựa chọn hình thức, loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của các tập đoàn FDI lớn. Ví dụ, Samsung yêu cầu các nhà cung cấp của mình phải là doanh nghiệp chế xuất, thuộc đối tượng không chịu thuế. Nắm bắt yêu cầu này, chúng tôi đã kịp thời tư vấn cho các nhà cung cấp Việt Nam. Đồng thời, lưu ý doanh nghiệp cần nắm rõ những mặt hàng phải nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu cho các đối tác lớn, bảo đảm thực hiện đúng quy định” - ông Chinh nhấn mạnh.

Nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng là một trong những ưu thế của Thái Nguyên

10 tháng năm 2026, Thái Nguyên xuất khẩu khoảng 33 tỷ USD hàng hóa, trong đó khu vực FDI đóng góp 31,3 tỷ USD. Từ đầu năm, tỉnh thu hút mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 8 tỷ USD vốn FDI; gần 250 dự án còn hiệu lực. Tỉnh xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đồng thời hướng tới hình thành các hiệp hội doanh nghiệp FDI Hàn Quốc và Trung Quốc tại các khu công nghiệp. Các tổ chức này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp địa phương nắm yêu cầu của nhà đầu tư và chuẩn bị năng lực phù hợp.

Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nâng sức cạnh tranh.

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cho biết: “Sở sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và chất lượng cho các doanh nghiệp bán dẫn, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu khắt khe của ngành. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí, điện tử trong tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn để trở thành nhà cung cấp cấp hai, cấp ba cho các tập đoàn bán dẫn".

Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 16.000 doanh nghiệp, khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng FDI hiện khoảng 20 - 30%; mục tiêu nâng lên 50% đòi hỏi nhiều doanh nghiệp phải đầu tư thêm cho công nghệ, chất lượng và nhân lực. Kết nối với các tập đoàn sẽ mở lối tiếp cận đơn hàng, còn khả năng đáp ứng tiêu chuẩn mới quyết định doanh nghiệp có thể đi được đến đâu trong chuỗi cung ứng.