Chiều 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị “Lắng nghe, đồng hành, cùng tháo gỡ khó khăn, khơi dậy động lực tăng trưởng các xã, phường phía Bắc”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo địa phương, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn các xã, phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Đây là khu vực thuộc tỉnh Bắc Kạn trước khi sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu gửi kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; đồng thời đề xuất giải pháp khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc.

Các kiến nghị tập trung vào phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Nhiều ý kiến cũng đề cập những vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Tháo gỡ vướng mắc, không để kiến nghị kéo dài

Quang cảnh hội nghị

Trong phần đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ông đề nghị các sở, ngành tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách, trao đổi thẳng thắn về nguyên nhân và hướng giải quyết.

“Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các cơ quan cần chủ động xử lý, không để kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân”, ông Nông Quang Nhất nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, việc kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đinh Quang Tuyên đề nghị các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tham mưu chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết.

Những vấn đề tồn tại kéo dài hoặc được nhiều địa phương, người dân phản ánh cần được quan tâm, xem xét đưa vào nội dung giám sát phù hợp. MTTQ các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin kết quả giải quyết kiến nghị đến người dân, chủ động phản ánh những vướng mắc phát sinh.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận hội nghị

Cùng với đó, cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân và doanh nghiệp thi đua lao động, sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên mong muốn sau hội nghị, mỗi kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đều được theo dõi, xác định rõ cơ quan tiếp nhận và thông tin cụ thể về kết quả xử lý. Qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo điều kiện để các xã, phường phía Bắc phát huy tiềm năng, lợi thế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh.