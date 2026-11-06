Thái Nguyên yêu cầu gắn giải ngân đầu tư công với trách nhiệm người đứng đầu

Sáng 6/11, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 92 UBND xã, phường.

Quang cảnh hội nghị

Công nghiệp tăng gần 23%, du lịch đón hơn 7,7 triệu lượt khách

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Thái Nguyên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 22,96% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 92.000 tỷ đồng, tăng 21,4%. Hoạt động du lịch khởi sắc với hơn 7,7 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 11.091 tỷ đồng, tăng 61,74%.

Đến ngày 31/10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 23.541 tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán Trung ương giao và 85,5% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương trong 10 tháng đạt khoảng 23.088 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 30/10, toàn tỉnh giải ngân 7.824/10.837 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn địa phương triển khai và khoảng 90% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương, chủ đầu tư và nguồn vốn chưa đồng đều.

Một số dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, thi công và hồ sơ thanh toán. Các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu, làm rõ khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị và đề xuất giải pháp cho hai tháng cuối năm.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị phát biểu tại hội nghị

Yêu cầu rà soát chỉ tiêu, hoàn thành trước ngày 10/11

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xác định rõ những chỉ tiêu còn thấp, chưa đạt để tập trung giải pháp thực hiện. Việc rà soát phải hoàn thành trước ngày 10/11.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án đầu tư, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Tỉnh ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đang triển khai, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải.

Đối với tài chính, ngân sách và đầu tư công, các đơn vị phải chủ động cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh toán cho công trình đã có khối lượng thực hiện; tăng cường quản lý thu ngân sách, xử lý các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất.

"Cần tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ngân sách Trung ương và các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị", ông Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh công tác giải ngân đầu tư công

Phát huy lợi thế nông nghiệp, du lịch và sản phẩm chè

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; phát triển sản phẩm chè gắn với xây dựng thương hiệu, xuất khẩu; tăng cường kết nối và quảng bá các điểm đến du lịch.

Về công tác quy hoạch, các sở, ngành, địa phương khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu rà soát năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, bố trí phù hợp để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, hiệu quả.