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Cải chính

Thái Nguyên yêu cầu sở, xã phường khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh còn thấp

Thứ Tư, 17:05, 04/11/2026
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VOV.VN - Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) 2025 của Thái Nguyên đặt ra yêu cầu các sở, ngành, xã, phường nhìn thẳng vào những hạn chế trong điều hành, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND xã, phường (DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Theo kết quả được phê duyệt, ở khối sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng với 79,25 điểm. Đứng thứ hai là Sở Xây dựng với 78,49 điểm; thứ ba là Thuế tỉnh với 77,88 điểm.

Công an tỉnh xếp thứ 4 với 77,62 điểm, tiếp đến là Sở Tư pháp với 76,62 điểm. Trong tổng số 18 đơn vị được đánh giá, có 16 đơn vị xếp loại Tốt và 2 đơn vị xếp loại Khá.

Đối với khối UBND xã, phường, phường Phan Đình Phùng đứng đầu với 79,39 điểm. Xã Quang Sơn xếp thứ hai với 79,30 điểm; xã Chợ Mới đứng thứ ba với 78,84 điểm.

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Việc xếp hạng DDCI là cơ sở để các cơ quan, địa phương nâng cao chất lượng điều hành, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về phường Linh Sơn với 78,37 điểm và xã Đại Phúc với 77,45 điểm. Theo phụ lục kết quả, có 30 đơn vị dẫn đầu được công bố xếp hạng cụ thể; các đơn vị còn lại được sắp xếp theo điểm số sơ bộ.

Bộ chỉ số DDCI đánh giá nhiều nội dung gắn trực tiếp với chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh, gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu và mức độ chuyển đổi số.

Riêng đối với khối xã, phường, bộ chỉ số còn bổ sung tiêu chí tiếp cận đất đai, mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả xếp hạng, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát, phân tích, đánh giá từng chỉ số thành phần có điểm thấp; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng, ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI năm 2026 và những năm tiếp theo.

Việc đánh giá, xếp hạng DDCI là cơ sở để các cơ quan, địa phương nhìn nhận rõ hơn chất lượng điều hành, hiệu quả giải quyết công việc và mức độ đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, tỉnh hướng tới thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Danh Thiết/VOV.VN
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