Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng lên mức cao thứ ba trong lịch sử

Như vậy, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng thêm 320 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua, trong bối cảnh nguồn thu thuế giảm và thu nhập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm do lãi suất tăng. Lãi suất cao cũng khiến chi tiêu phình lên, đưa thâm hụt ngân sách năm 2023 lên mức cao thứ ba trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng chi tiêu của Chính phủ Mỹ giảm nhẹ so với tài khóa trước, sau khi Tòa án Tối cao hủy bỏ chương trình xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Biden. Trong năm tài chính vừa qua, chi tiêu của Chính phủ Mỹ đã tăng ở một số lĩnh vực, với khoản chi cho an sinh xã hội tăng 134 tỷ USD do điều chỉnh chi phí sinh hoạt và khoản chi trả lãi nợ công tăng thêm 162 tỷ USD.

Ảnh minh họa - KT

Trước đó, trong năm tài chính 2022 (kết thúc vào 30/9/2022), mức thâm hụt ngân sách của Mỹ giảm một nửa nhờ sự phục hồi của Mỹ sau đại dịch. Vào thời điểm đó, thâm hụt đã co lại sau khi các khoản chi tiêu liên quan đến COVID-19 như bảo hiểm thất nghiệp và các chương trình khác giảm, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vực dậy sau đại dịch, với việc các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại.

Thâm hụt gia tăng có thể gây sức ép lên các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc tài trợ cho các cơ quan liên bang, trong đó Quốc hội Mỹ phải đối mặt với thời hạn chót là ngày 17/11 để hành động về ngân sách và tránh nguy cơ Chính phủ phải đóng cửa.

Bộ Tài chính và Văn phòng Quản lý và Ngân sách nhận định, nước Mỹ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nguồn thu vào năm 2022. Nhưng doanh thu vào năm 2023 đã giảm xuống còn 16,5% GDP. Mặc dù nền kinh tế Mỹ đã cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với lãi suất cao hơn nhưng vẫn có những cảnh báo, bao gồm từ các cơ quan xếp hạng tín dụng, về rủi ro tài chính dài hạn của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục tập trung vào điều hướng quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang tăng trưởng lành mạnh và bền vững.