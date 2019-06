Tháng 5, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ đạt hơn 70%

Tháng 5/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.936 tỷ đồng trái phiếu (giảm 5% so với tháng 4/2019). Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 5/2019 đạt 70,2%. Khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,8 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,70%/năm, 10 năm nằm trong khoảng 4,69-4,72%/năm, 15 năm trong khoảng 5,04-5,06%/năm, 20 năm trong khoảng 5,68-5,69%/năm, 30 năm trong khoảng 5,85-5,88%/năm. So với tháng 4/2019, lãi suất trúng thầu tháng 5/2019 tăng 0,03%/năm trên kỳ hạn 30 năm và giảm từ 0,01-0,03%/năm tại các kỳ hạn còn lại.

Một công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (Ảnh minh hoạ: KT)

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 5/2019, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 783 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 86,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% về giá trị so với tháng 4/2019.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 888 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,4% về giá trị so với tháng 4/2019.

Đáng chú ý, trong tháng 5, giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.400 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của đầu tư nước ngoài đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của đầu tư nước ngoài đạt hơn 365 tỷ đồng./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER