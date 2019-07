Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 có sự tham gia của 500 DN

Với mục đích thúc đẩy các hình thức mua sắm thông minh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người tiêu dùng, tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý với các tổ chức, doanh nghiệp; giữa DN với DN và giữa DN với người tiêu dùng nhằm đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, linh hoạt theo sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (Sở Công Thương TP Hà Nội) sẽ là đơn vị chủ trì “Tháng khuyến mại Hà Nội – Tiêu dùng 4.0” năm 2019.



Mức giảm giá sản phẩm tối đa lên tới 100%

Tháng khuyến mại Hà Nội là sự kiện thường niên do UBND TP Hà Nội tổ chức nhằm tạo ra một sự kiện khuyến mại quy mô lớn, với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có thương hiệu, uy tín trên thị trường.

Sự kiện nhằm kiến tạo và kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm truyền thống và thương mại điện tử, thông qua sự gắn kết các chương trình ưu đãi của các doanh nghiệp tham gia thuộc nhiều nhóm lĩnh vực với mức ưu đãi giảm giá sâu hơn, khác biệt hơn so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ của các doanh nghiệp tự tổ chức.

Hội nghị triển khai Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

Năm 2019, Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Tiêu dùng 4.0” nhằm thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa tích hợp các ứng dụng hiện đại trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm đưa ra các loại hình kinh doanh đa dạng, thông minh phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang làm biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu, hướng đến một thị trường tiêu dùng thông minh và kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 sẽ được triển khai với quy mô 500 DN tham gia trong vòng 1 tháng (từ 1 – 30/11/2019) với chuỗi các hoạt động khuyến mại giảm giá hấp dẫn, có mức giảm giá sản phẩm tối đa lên tới 100%.

Ban Tổ chức Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 cho biết, Chương trình sẽ được khai mạc từ ngày 1/11/2019 tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp sau đó là sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0” sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 1-3/11) với 20 gian hàng tại Quảng trường Lý Thái Tổ. Tại sự kiện, người tiêu dùng sẽ được tận hưởng và trải nghiệm mua sắm thông minh với nhiều ưu đãi từ các DN và thương hiệu lớn trong nước.

Song song với “Ngày hội tiêu dùng 4.0” là sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch” cũng sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 1-3/11) tại địa điểm trên với 60 gian hàng của các DN vận chuyển hàng không, du lịch, lữ hành chũng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá vé máy bay, tour du lịch trong và ngoài nước.

Tiếp tục tháng khuyến mại 2019 sẽ là sự kiện “Ngày Vàng khuyến mại” diễn ra trong 2 ngày (từ 9-10/11) tại 60 địa điểm Vàng trên địa bàn thành phố là các hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại, website thương mại điện tử lớn với nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi lớn từ các DN.

Đặc biệt, sự kiện “Hội chợ vàng khuyến mại” sẽ được diễn ra 5 ngày trong tháng 11 (từ ngày 22-26/11) tại Quảng trường Times City (458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với sự góp mặt của gần 130 gian hàng có thương hiệu uy tín đến từ các DN điện tử và công nghệ, đồ gia dụng, thời trang, mỹ phẩm làm đẹp, thực phẩm cũng như đặc sản vùng miền.

Tiếp nối tháng khuyến mại 2019 là sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday” diễn ra từ ngày 29/11 – 6/12 được TP Hà Nội phối hợp với Cục Thương mại – Điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Tham gia sự kiện này, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm các hoạt động mua sắm trực tuyến với các chương trình đặt mua sản phẩm có giá ưu đãi hấp dẫn thông qua hệ thống website onlinefriday.vn từ các hãng sản xuất lớn trên thị trường.

Ban Tổ chức Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 đánh giá, hiện nay làn sóng công nghệ 4.0 đã và đang có những tác động không nhỏ đến xu hướng tiêu dùng của người dân trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Các hãng sản xuất, các hệ thống kinh doanh, phân phối liên tục có sự cải tiến và ứng dụng công nghệ trong sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng cường trải nghiệm cho người tiêu dùng. Giờ đây, việc mua sắm không chỉ là tìm đến các cửa hàng mà ngay tại nhà, tại văn phòng hoặc một địa điểm công cộng, người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng tìm mua cho mình những sản phẩm phù hợp với mức giá vô cùng ưu đãi.

Chính vì thế, chương trình “Tháng khuyến mại Hà Nội 2019” sẽ góp phần tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội và thúc đẩy hoạt động sản xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phân tích những điểm mới trong

Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 có gì mới?

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội, điểm mới của Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 là việc Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các DN đẩy mạnh minh bạch thông tin các sản phẩm, dịch vụ được giảm giá khuyến mại, thông qua các mã code xác thực được Ban Tổ chức phối hợp với các DN tham gia thực hiện niêm yết trên từng sản phẩm, dịch vụ giảm giá và triển khai các hoạt động mua sắm hiện đại thông minh qua ứng dụng di động, website của DN.

“Các chương trình ưu đãi, tặng quà, nhận voucher giảm giá sẽ được thực hiện thông qua việc quét mã QRcode nhanh chóng và đơn giản. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Thương mại – Điện tử (Bộ Công Thương) triển khai quảng bá sự kiện và kết hợp các hoạt động đặt hàng trước cho các DN tham gia Tháng khuyến mại. Qua đó tạo cơ hội để các DN thuộc mọi thành phần kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm, thương hiệu đến hàng triệu người dân Thủ đô, khách du lịch trong nước và quốc tế dịp cuối năm” bà Mai Anh cho biết./.

Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2018 đã thu hút tổng số hơn 300 DN tham gia với 32 DN tham gia Điểm Vàng khuyến mại và 46 DN tham gia sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch” và 82 DN tham gia sự kiện “Hội chợ Vàng khuyến mại”.



Trong 1 tháng tham gia chương trình, đã có hơn 300.000 sản phẩm, dịch vụ thuộc mọi lĩnh vực được giảm giá từ 20% - 80% với tổng giá trị khuyến mại lên tới gần 1.000 tỷ đồng đã thúc đẩy tổng mức lưu thông hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP Hà Nội tháng 11/2018 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kì năm 2017; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2018 tăng 4,2% so với tháng trước đó và tăng 9,3% so với cùng kỳ./.