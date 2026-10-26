Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hệ sinh thái đón dòng vốn FDI chất lượng cao

Ngày 26/10, chương trình CEO 500 diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”. Chương trình tập trung trao đổi cơ hội hợp tác trên bốn nhóm lĩnh vực: hạ tầng, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ.

Không gian mới, tâm thế mới của TP.HCM

Từ góc độ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, cho rằng sau hợp nhất, với không gian mới và Luật Phát triển đô thị vừa chính thức có hiệu lực từ 1/10, TP.HCM có thêm cơ hội phát triển.

Các đại biểu tham dự chương trình CEO 500

Ông Duy đề cập ba điều kiện quan trọng gồm thể chế mới, không gian phát triển gắn với hạ tầng kết nối liên vùng và sự hội tụ của khoa học, công nghệ, nguồn lực chất lượng cao cùng dòng vốn quốc tế.

Becamex đang phát triển các khu công nghiệp thông minh, sinh thái, hướng đến sử dụng năng lượng tái tạo, kết hợp cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế phát triển nền tảng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp sản xuất, tự động hóa và đào tạo nhân lực.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình CEO 500

Một định hướng chiến lược được ông Duy chia sẻ là khu đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM. Đó là hệ sinh thái tích hợp giữa công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo, dịch vụ và đô thị hiện đại.

Không gian này được định hình kết nối với trung tâm TP.HCM qua những hạ tầng kết nối mới như các tuyến cao tốc, đường sắt, metro, cũng như những mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); đồng thời kết nối với các hành lang công nghiệp, hệ thống cảng biển và logistics của vùng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng khi Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết mới của HĐND Thành phố được triển khai đồng bộ với các nền tảng hạ tầng này, hệ sinh thái công nghiệp, khoa học công nghệ được hình thành thì TP.HCM sẽ có điều kiện tạo ra bứt phá trong thu hút đầu tư, đặc biệt là những dòng vốn FDI chất lượng cao. Với tinh thần đó, Becamex mong muốn cùng đồng hành với TP.HCM, cũng như cần sự hỗ trợ của thành phố để thúc đẩy những cơ chế phát triển, cơ chế đột phá, đặc biệt cho khu đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM”, ông Nguyễn Thế Duy nói.

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào trình bày tham luận Góc nhìn toàn cầu: Làn sóng tăng trưởng tiếp theo

Ở góc nhìn kinh tế vĩ mô, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, cho biết kinh tế thế giới chịu nhiều cú sốc và khủng hoảng. Đầu năm, Quỹ dự báo tăng trưởng sẽ giảm tốc mạnh. Trên thực tế, kinh tế toàn cầu đã chậm lại, nhưng vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn kỳ vọng.

Ông Fazurin Jamaludin nhấn mạnh, Việt Nam vừa chịu tác động từ biến động năng lượng, vừa có cơ hội hưởng lợi từ làn sóng công nghệ AI. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi phụ thuộc vào sự chuẩn bị về khuôn khổ pháp lý, hạ tầng năng lượng và nguồn nhân lực. Chính sách thị trường lao động cần hỗ trợ người lao động có kỹ năng phù hợp để tận dụng cơ hội này.

Việt Nam cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp, hiệu quả phân bổ nguồn lực và hiện đại hóa khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa. Đồng thời, cần chú trọng cung cấp dữ liệu kinh tế, giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá trước khi quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM dự chương trình CEO 500

Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào nhấn mạnh: “Nếu Việt Nam muốn thu hút nhà đầu tư, việc truyền đạt rõ ràng tình hình kinh tế là rất quan trọng. Một trong những việc có thể làm là khắc phục những khoảng trống trong dữ liệu kinh tế, để nhà đầu tư và các bên liên quan có thể đánh giá đúng tiềm năng của Việt Nam, từ đó đưa nguồn vốn đầu tư và tài chính đến đây”.

TP.HCM sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất

Về phía thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết Thành phố phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Thành phố ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vinh, nhà đầu tư ngày nay xem xét cả hệ sinh thái, từ nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận thị trường vốn, công nghệ và mở rộng hoạt động. Thành phố muốn lắng nghe trực tiếp CEO 500 doanh nghiệp để xác định lợi thế cần phát huy, năng lực cần bổ sung và điểm nghẽn cần giải quyết.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định: “TP.HCM sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ. Chúng tôi mong muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn TP.HCM với một tâm thế mới. TP.HCM không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam, thành phố đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển cho cả khu vực và thế giới”.

Với từng nhóm lĩnh vực gồm: hạ tầng, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ, TP.HCM mong muốn trao đổi cụ thể về cơ hội đầu tư, nguồn lực, điều kiện triển khai và cơ chế hỗ trợ. Theo lãnh đạo thành phố, mục tiêu là chuyển những trao đổi tại CEO 500 thành dự án, sáng kiến và quan hệ hợp tác có khả năng hiện thực hóa trong thời gian tới.