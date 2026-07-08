Thanh tra chỉ rõ trách nhiệm trong quản lý nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Dự án Long Thành Riverside: nhiều vấn đề trong hồ sơ, đặt cọc và xác minh đối tượng

Kết luận thanh tra nêu dự án Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai do Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 4 tòa chung cư, 7 tầng nổi, tổng số 628 căn hộ. Theo kết luận, đến thời điểm thanh tra, tổng số hồ sơ đăng ký mua hợp lệ mà chủ đầu tư lập danh sách gửi về Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai là 677 hồ sơ, trong khi tổng số căn hộ công bố mở bán tại dự án là 628 căn. Trong đó có 69 hồ sơ không còn nhu cầu mua nhà ở xã hội. Kết luận cũng nêu tổng số hồ sơ hợp lệ ở đợt 1 và đợt 3 nhiều hơn tổng số căn hộ chủ đầu tư công bố.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Long Thành Riverside

Về đặt cọc, kết luận nêu chủ đầu tư ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản AnhHomes; AnhHomes và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Center Land ký “thỏa thuận đặt chỗ thiện chí” với khách hàng. Trong đó, khách hàng nộp hồ sơ và tiền đặt cọc nhu cầu mua nhà ở xã hội với số tiền 50 triệu đồng. Kết luận nêu có 20 khách hàng đã nộp hồ sơ và tiền cọc 50 triệu đồng trực tiếp cho chủ đầu tư.

Thanh tra kết luận: “Chủ đầu tư thu tiền cọc 50.000.000 đồng đối với các căn hộ có giá trị dưới 1.000.000.000 đồng là vượt quá 5% giá bán, không đúng quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2023”. Trách nhiệm nội dung này được xác định thuộc Công ty Cổ phần Long Thành Riverside, các tổ chức và cá nhân liên quan.

Kết luận cũng xác định Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khi tiếp nhận danh sách do chủ đầu tư gửi “chưa kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý, yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc”. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập, các phòng, ban và cá nhân liên quan.

Dự án Thái Thành - Thuận Lợi: thiếu thông tin khi công bố...

Đối với dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Thái Thành - Thuận Lợi, kết luận nêu chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Thái Thành. Dự án có diện tích khu đất 9.660m², quy mô 138 căn nhà liên kế. Tính đến ngày 10/3/2026, tổng số hồ sơ đăng ký mua hợp lệ chủ đầu tư gửi về Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai là 104 hồ sơ. Kết luận thanh tra cho biết chủ đầu tư có văn bản thông tin mở bán, nhưng thiếu thông tin về thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ tiếp nhận thông tin từ văn bản của chủ đầu tư nhưng “chưa thực hiện theo dõi, kiểm tra kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý”.

Nhà ở xã hội Thái Thành - Thuận Lợi KV Bình Phước cũ

Trách nhiệm thuộc Công ty TNHH Bất động sản Thái Thành, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ và các tổ chức, cá nhân liên quan. Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa kết thúc mở bán nhưng chủ đầu tư tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và lập danh sách nhiều lần gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Kết luận cho rằng Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai “chưa thực hiện hết trách nhiệm tổ chức kiểm tra để xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội”. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập, các phòng, ban và cá nhân liên quan.

Dự án Chương Dương Homeland: công bố thông tin còn thiếu, Sở Xây dựng chưa kịp thời phát hiện

Kết luận thanh tra nêu dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất 1,4ha phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai do Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1 tầng hầm, 20 tầng, tầng tum thang, tổng số 1.098 căn hộ. Tính đến ngày 11/3/2026, tổng số hồ sơ đăng ký mua hợp lệ mà chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai là 164 hồ sơ.

Dự án Chương Dương Homeland hay còn gọi là dự án nhà ở xã hội Long Bình Tân

Kết luận nêu Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland công khai thông tin dự án thiếu thông tin về thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin nhưng chưa theo dõi, kiểm tra kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý, yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Trách nhiệm thuộc Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và các phòng, ban, tổ chức, cá nhân liên quan. Kết luận cũng nêu chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ dự kiến bán và thời điểm dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ, bắt đầu bán để Sở Xây dựng công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến thu nhập, bảo hiểm xã hội...

Đối với điều kiện đối tượng, điều kiện thu nhập, kết luận thanh tra nêu tại dự án Long Thành Riverside có 29 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội có mức thu nhập thực nhận bình quân tháng trong năm 2025 cao hơn quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP.

Thanh tra cũng tiến hành xác suất 85 hồ sơ của tổ chức xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập. Tuy nhiên, kết luận nêu rõ: “Do phạm vi và thời gian thanh tra có hạn, Đoàn thanh tra cho là việc trực tiếp được với các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội không đầy đủ cơ sở để khẳng định các trường hợp trên vi phạm về đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội hoặc điều kiện thu nhập”. Đây là điểm cần nêu đúng, tránh khẳng định các hồ sơ này đã vi phạm khi kết luận chưa xác định như vậy. Tương tự, đối với dự án Thái Thành - Thuận Lợi, kết luận nêu một số doanh nghiệp xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp; có doanh nghiệp được mời làm việc nhưng không tham dự. Tuy nhiên, kết luận cũng nêu “chưa đủ cơ sở để kết luận vi phạm”.

Kết luận thanh tra cho biết Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành các văn bản chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính về BHXH đến Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai để rà soát xử lý vi phạm hành chính; đồng thời chuyển hồ sơ kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đến Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai để rà soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Từ các tồn tại nêu trên, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và cá nhân liên quan; chủ trì, phối hợp rà soát, xử lý vi phạm của các chủ đầu tư, đơn vị liên quan; rà soát hồ sơ, điều kiện năng lực, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Những người lao động vẫn đang mòn mỏi chờ đợi chính sách nhà ở xã hội sớm đến với mình

Riêng lĩnh vực nhà ở xã hội, Thanh tra kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cùng chủ đầu tư 3 dự án nhà ở xã hội được thanh tra để rà soát toàn bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội, trong đó có hồ sơ về tham gia bảo hiểm xã hội, điều kiện thu nhập, hồ sơ không đúng thực tế, không khớp với thông tin do cơ quan quản lý về thuế và bảo hiểm xã hội cung cấp. Thanh tra cũng kiến nghị Sở Nội vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai, Thuế thành phố Đồng Nai, UBND phường Long Hưng, UBND phường Long Thành, UBND xã Thuận Lợi trong việc rà soát hồ sơ người đăng ký mua nhà ở xã hội; đồng thời tiếp tục rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan bảo hiểm xã hội.

Đối với các chủ đầu tư, kết luận yêu cầu nghiêm túc thực hiện phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan. Trường hợp người đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội nhưng không phù hợp điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và bàn giao lại nhà ở cho chủ đầu tư để bán, cho thuê mua cho đối tượng phù hợp theo quy định.

Từ kết luận thanh tra, có thể thấy trách nhiệm trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Đồng Nai được xác định ở nhiều khâu: chủ đầu tư chịu trách nhiệm về công bố thông tin, tiếp nhận hồ sơ, đặt cọc, xác định giá bán; sở xây dựng chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và phát hiện sai sót; các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, chính quyền cấp xã/phường và doanh nghiệp xác nhận hồ sơ có trách nhiệm phối hợp cung cấp, xác minh thông tin.