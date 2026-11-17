3 rào cản lớn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuyển đổi số

Nếu như trước đây, một tiệm tạp hóa muốn biết hôm nay bán được bao nhiêu hàng, mặt hàng nào sắp hết, doanh thu trong tháng ra sao thì chỉ cần một cuốn sổ ghi chép nhưng hiện nay, khi hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với hóa đơn điện tử, kê khai thuế, thanh toán không tiền mặt và bán hàng trực tuyến, cách quản lý ấy đã không còn phù hợp.

Diễn đàn "Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt".

Chuyển sang sử dụng công nghệ tưởng chừng sẽ giúp công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng với nhiều hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây lại là một hành trình không dễ dàng. Họ phải làm quen với nhiều phần mềm, ứng dụng khác nhau. Có công cụ phục vụ hóa đơn điện tử, có phần mềm quản lý bán hàng, có nền tảng hỗ trợ kê khai thuế. Mỗi công cụ một cách sử dụng, dữ liệu chưa kết nối khiến công việc đôi khi trở nên phức tạp hơn.

Theo TS. Hoàng Trung Dũng (Học viện Kingsman), có 3 rào cản chính khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số toàn diện, gồm nhận thức, chi phí và niềm tin vào các giải pháp công nghệ.

Trước hết, nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng chuyển đổi số là câu chuyện dành cho các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện để thực hiện. Bên cạnh đó, hạn chế về tài chính khiến không ít doanh nghiệp khó đầu tư vào các nền tảng, phần mềm có quy mô lớn. Đáng chú ý, những lần triển khai không thành công trước đây cũng khiến một bộ phận doanh nghiệp mất niềm tin vào các công cụ và giải pháp công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu. Ảnh: Kiều Anh

Tại diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thừa nhận thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đóng góp lớn vào nền kinh tế, tạo việc làm cho đông đảo người lao động tại TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của nhóm này vẫn gặp nhiều khó khăn, từ thiếu định hướng triển khai, phần mềm thiếu liên thông đến hạn chế về nguồn vốn và an toàn thông tin.

Tìm lời giải từ những nhu cầu nhỏ nhất

Từ những khó khăn đó, vấn đề đặt ra không phải là doanh nghiệp cần thêm bao nhiêu phần mềm, mà là cần công cụ nào thực sự hữu ích. Theo chuyên gia Hoàng Trung Dũng, doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế không nên chạy theo những hệ thống công nghệ đắt tiền, phức tạp như các tập đoàn lớn. Thay vào đó, cần ưu tiên giải pháp nhỏ gọn, linh hoạt, chi phí thấp nhưng có thể giải quyết nhiều nhu cầu cùng lúc.

Chuyên gia Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số cần sự đồng hành giữa các doanh nghiệp và đơn vị công nghệ: "Đây là thời kỳ chúng ta cần phát huy tinh thần cộng lực, cộng hưởng, cộng sinh và cộng đồng. Trước hết, cần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp, sau đó chúng ta sẽ cộng hưởng hiệu quả của các phần mềm, giải pháp công nghệ. Còn cộng sinh có nghĩa là mỗi bên có một thế mạnh riêng, cùng hỗ trợ, bổ trợ cho nhau để tồn tại và phát triển".

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Kiều Anh

Tuy nhiên, một giải pháp dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu người sử dụng không biết cách vận hành. Đây là lý do các công nghệ phục vụ doanh nghiệp cần được thiết kế đơn giản, giảm bớt những thao tác vốn khiến người dùng e ngại.

Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp số Tổng Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ: "Nguyên tắc thiết kế của chúng tôi là bảo đảm ngay cả người dân thông thường cũng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, giải pháp công nghệ và áp dụng ngay vào công việc hằng ngày. Chúng tôi hướng đến việc thay thế những cách làm truyền thống bằng phương thức tiếp cận mới, đơn giản và thuận tiện hơn. Những quy trình vốn khiến người dùng e ngại như hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử hay chữ ký số đã được chúng tôi liên kết thành một quy trình xuyên suốt, giúp người dùng không còn cảm thấy khó khăn khi tiếp cận và sử dụng".

Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp số Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TP.HCM cũng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không thiếu quyết tâm chuyển đổi số. Điều họ cần là một lộ trình phù hợp, giải pháp đủ đơn giản để bắt đầu, đủ hiệu quả để nhìn thấy giá trị và đủ linh hoạt để phát triển cùng quy mô hoạt động. Đây cũng là bài toán đặt ra cho các đơn vị cung cấp công nghệ: không chỉ đưa ra sản phẩm mà cần hiểu và đồng hành với những khó khăn cụ thể của từng doanh nghiệp.

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai Kế hoạch 422 về thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, thành phố chú trọng kết hợp tuyên truyền trực tuyến với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, tổ chức lực lượng đến từng khu vực, hộ kinh doanh để hướng dẫn và đồng hành trong quá trình ứng dụng công nghệ. Thành phố cũng bố trí kinh phí hỗ trợ một phần chi phí tư vấn pháp lý, kỹ thuật, hỗ trợ các giao dịch và nâng cao kỹ năng số cho doanh nghiệp.

Ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TP.HCM. Ảnh: Kiều Anh

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, thước đo thực chất của chuyển đổi số không nằm ở những giải pháp công nghệ phức tạp mà ở khả năng ứng dụng của từng hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Chẳng hạn, một tiệm tạp hóa có thể sử dụng công nghệ để quản lý hàng hóa, bán hàng qua livestream, ghi chép sổ sách và xuất hóa đơn; đồng thời, dữ liệu kinh doanh được tạo lập có thể giúp tiểu thương tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Đây cũng là những kết quả mà thành phố hướng đến trong quá trình triển khai chuyển đổi số cùng các đối tác công nghệ.

Từ một cuốn sổ ghi chép hàng hóa đến hệ thống quản lý kinh doanh trên nền tảng số, chỉ khi công nghệ thực sự giải quyết được những khó khăn trong công việc hằng ngày, chuyển đổi số mới không còn là áp lực mà trở thành cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như phát triển bền vững.