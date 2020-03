Thêm một loại khẩu trang kháng khuẩn mới trên thị trường

Trong đó, Dệt Kim Đông Xuân đã cung ứng ra thị trường hơn 7 triệu chiếc khẩu trang. Dự kiến, cuối tuần này, Dệt Kim Đông Xuân sẽ đưa ra thị trường sản phẩm khẩu trang mới dựa trên những yêu cầu kỹ thuật của Bộ Y Tế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phòng dịch trong cộng đồng.



Khẩu trang mới phòng dịch là sản phẩm khẩu trang vải đầu tiên được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo Hướng dẫn kỹ thuật khẩu trang vải phòng dịch của Bộ Y tế. Sản phẩm mới có lớp ngoài cùng là lớp vải dệt thoi do Dệt Kim Đông Phương phát triển và sản xuất có tính năng kháng nước và kháng khuẩn công nghệ nano bạc, lớp bên trong là vải dệt kim kháng khuẩn của Dệt Kim Đông Xuân.

Dệt Kim Đông Xuân sản xuất khẩu trang dệt thoi mới, kháng khuẩn. (Ảnh: KT)

Sản phẩm đảm bảo việc sử dụng trong thời gian dài và hoàn toàn an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng theo các tiêu chí đã được Bộ Y tế và Bộ Công thương khuyến cáo. Trên vỏ hộp cũng dán tem chống hàng giả của Bộ Công An, đồng thời từng sản phẩm có nhãn may mang thương hiệu Đông Xuân.

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết: “Lần này chúng tôi có nghiên cứu và đưa ra mẫu mã đẹp hơn, thuận tiện hơn cho người tiêu dùng. Mỗi một sản phẩm này thì cái khác biệt lớn nhất so với khẩu trang lần trước mà chúng tôi đã đưa ra thị trường, đó là lớp ngoài một lớp vải dệt thoi được xử lý chống thấm nước, vừa kháng khuẩn, lớp trong thì chúng tôi vẫn sử dụng vải dệt kim xử lý kháng khuẩn. Tất cả các tiêu chuẩn của khẩu trang mới đều đạt, thậm chí là vượt các tiêu chuẩn Bộ Y tế ban hành”.

Dự kiến, sản phẩm khẩu trang mới của Dệt Kim Đông Xuân sẽ được chính thức bán trên thị trường từ thứ bảy (14/3) tại 5 địa điểm bán lẻ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam./.