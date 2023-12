Thị trường cây thông Noel tại TP.HCM: Nơi nhộn nhịp, chỗ đìu hiu

Xu hướng lựa chọn các loại cây ít tiền

Trong dịp giáng sinh năm nay, người tiêu dùng tại TP.HCM chủ yếu lựa chọn các cây tùng thơm mini, cành thông nội địa hoặc thông tươi mini ghép cành nhập khẩu có giá khoảng vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Năm nay, cửa hàng hoa Florid không nhập cây thông về bày bán tại cửa hàng mà chỉ bán theo đơn đặt hàng. Ảnh: Hoàng Minh

Chị Hà Thu Mai – Giám đốc Công ty Cổ phần Florid Day cho biết trong năm nay, công ty chị kinh doanh 3 dòng sản phẩm chính: cây thông tươi nhập từ Hà Lan, Đan Mạch, các sản phẩm tạo hình từ cành thông tươi và cây tùng thơm có xuất xứ từ Đà Lạt.

Tại các cửa hàng thuộc thương hiệu hoa Florid, doanh thu từ các loại cây Noel giảm 30% so với cùng kỳ năm trước và giảm 50% so với cùng kỳ những năm trước dịch. Do kinh tế khó khăn, nhiều khách hàng quen thuộc của chị Mai đã không tiếp tục mua cây thông về trang trí hoặc đặt mua một số loại cây giá rẻ hơn: "Ví dụ năm trước khách đặt một cây thông có giá 50-60 triệu đồng thì năm nay chỉ đặt hàng có giá 20 triệu hoặc có thể còn thấp hơn. Có những khách năm nay còn không đặt cây thông nữa. Cây tùng là phương án B của shop khi mà có những vị khách họ chuyển từ nhu cầu cây thông tươi xuống nên năm nay mình nhập cây tùng về để bán cho khách có nhu cầu thấp hơn. Để tránh hàng tồn, năm nay Florid không nhập cây thông về trưng bày tại cửa hàng mà sẽ gom đơn của khách đặt trước, sau đó nhập theo đơn đặt hàng và giao đến tận nhà cho khách".

Nhân viên cửa hàng tất bật chuẩn bị cho khách đặt cây thông đón Giáng sinh. Ảnh: Hoàng Minh

Tương tự, anh Trương Phương – Chủ cửa hàng Rừng Flower & Wedding Décor (Quận 10) cũng nhận thấy năm nay kinh tế khó khăn, lượng khách hàng mua giảm nên anh Phương đã chủ động nhập ít hàng hơn. Anh Phương chỉ tập trung bán các loại cây nhỏ gọn, giá cả phải chăng, dễ trang trí trong nhà như thông nhánh, thông tươi ghép cành được nhập từ Đan Mạch, có giá từ 800.000 đồng – 3.000.000 đồng. Sau khi bán hết một lượng ít ỏi thông tươi giá rẻ, anh Phương đã ngừng bán từ ngày 8/12. Anh cho biết, lượng khách đặt mua cây trang trí Noel tại cửa hàng chỉ bằng 60% các năm trước.

Liti Floris phải nhập thêm cây thông tươi châu Âu về bán do khách đặt mua bất ngờ tăng cao

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Lập – Chủ cửa hàng 9X Garden (quận Gò Vấp) cho hay, nhận thấy người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, từ tháng 11, anh đã chọn cây tùng Đà Lạt kèm theo đồ trang trí để phục vụ các đơn hàng giá rẻ. Cụ thể, một chậu tùng thơm loại 40 cm có giá 100.000 đồng và loại 80 cm có giá 410.000 đồng. Anh Lập chia sẻ, loại sơn tùng này khá giống cây thông, trưng bày được trong khoảng thời gian khá lâu và dễ dàng chăm sóc.

Cửa hàng bất ngờ bán chạy

Trái ngược với cảnh thị trường cây thông Noel ảm đạm ở nhiều nơi, tại cửa hàng Liti Floris (đường Võ Thị Sáu, Quận 3), lượng khách tới xem, đặt mua hàng đông đúc nhộn nhịp. Chị Nguyễn Đoàn Thúy Hiểu, quản lý tại cửa hàng Liti Floris cho biết, trước đó, ngày 1/12, do lượng hàng nhập về không đủ nên cửa hàng đã nhập hơn 300 cây thông tươi từ Đan Mạch nhưng khách đã đặt mua gần hết. Trong những ngày này, nhân viên tại cửa hàng cũng tăng cường làm việc để kịp phục vụ nhu cầu người chơi thông Noel.

Khách hàng có xu hướng chọn cây thông Noel giá mềm, phù hợp để trang trí trong nhà

"Năm nay khách mua nhiều hơn gấp đôi năm ngoái, người ta mua sớm từ cuối tháng 11 đã giao, tới bây giờ đã bán gần hết cây rồi. Khách đa số là cao cấp, tự nhiên năm nay người ta ùn ùn tới mua chứ mình không biết trước. Shop bận từ cuối tháng 11 rồi nên từ lúc có cây là mọi người không chuẩn bị kịp để giao, kéo dài cho tới ngày 7, ngày 8 tháng này" - chị Thúy Hiểu cho biết.

Cây tùng thơm mini được anh Lập - chủ cửa hàng 9X Garden ưu tiên nhập về bán. Ảnh: nhân vật cung cấp

Một số loại cây thông tươi nhập khẩu thu hút sự quan tâm của người nhóm khách hàng cao cấp. Loại thông tươi có nguồn gốc châu Âu cao từ 1 đến 7 mét, giá bán dao động từ 4 đến 75 triệu đồng. Cây thông tươi nhập khẩu từ Bắc Âu có hương thơm tự nhiên, thoang thoảng, phom dáng cứng cáp, lá dày đều nhau và có độ bền tốt có thể giữ nguyên độ tươi trong khoảng 2 tháng. Chị Hiểu chia sẻ năm nay, khách hàng chuộng những cây thông có kích thước tầm trung có giá từ 7-12 triệu đồng, phù hợp để chưng trong nhà và tiết kiệm chi phí.