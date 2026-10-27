Thị trường chạm đáy, doanh nghiệp môi giới bất động sản đang "sống mòn"?

Bóc “lương khô” để duy trì hoạt động

Trong bối cảnh hoạt động giao dịch bất động sản tiếp tục phân hóa, các doanh nghiệp môi giới phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh. Bên cạnh áp lực tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy giao dịch, tình trạng chậm thanh toán phí môi giới cũng đang ảnh hưởng đến nguồn thu và khả năng duy trì hoạt động của nhiều đơn vị.

Thị trường chạm đáy khiến doanh nghiệp môi giới gặp nhiều khó khăn

Ông Lâm Văn Hùng, Tổng Giám đốc Future Homes cho biết, để duy trì hoạt động của doanh nghiệp môi giới bất động sản phải chi rất nhiều chi phí bao gồm chi phí duy trì hỗ trợ đội ngũ kinh doanh, chi phí để duy trì mặt bằng bán hàng gần dự án. Đặc biệt, là chi phí maketting rất lớn.

"Doanh nghiệp từ hàng vài trăm nhân sự hiện chỉ giữ khoảng một nửa nhân viên kinh doanh. Thay vì bán nhiều sản phẩm doanh nghiệp tập trung vào dòng sản phẩm có nhu cầu ở thực", ông Hùng nói.

Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản EZ Việt Nam chia sẻ tại sự kiện bất động sản gần đây cho biết, thực tế, tình trạng này không chỉ diễn ra ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, mà còn cả các tỉnh, thành xung quanh. Chẳng hạn, một dự án thuộc trung tâm TP. Hải Phòng có giá đất khoảng 20 triệu/m2, nhưng từ đầu năm đến nay gần như không bán được sản phẩm nào. Để tồn tại, doanh nghiệp phải áp dụng chiết khấu, giảm giá, hoặc ân hạn lãi suất từ 6 - 12 tháng. Song những biện pháp này chỉ tạo ra được một lượng giao dịch nhỏ.

“Khách hàng hiện tại không dũng cảm đi mua nhà trừ khi giá rẻ đến mức “giật mình”. Hầu hết, doanh nghiệp đều ở trạng thái “sống mòn”, phải bóc “lương khô” để duy trì vì huy động vốn từ khách hàng khá khó khăn. Các dự án thi công chậm là phải dừng do chi phí vốn quá lớn mà hàng không bán được. Room tín dụng ngân hàng dành cho bất động sản gần như cạn kiệt, các ngân hàng lớn chỉ dành vốn cho những tập đoàn lớn", ông Toản nói.

Áp lực tài chính càng gia tăng khi hoa hồng về chậm

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho biết nhiều đơn vị môi giới đang kinh doanh khó khăn, nhất là tình trạng chậm thanh toán phí môi giới và áp lực duy trì vốn hoạt động.

Theo thống kê từ các hội viên của VARS trong giai đoạn 2025-2026, có 65% doanh nghiệp môi giới ghi nhận thời gian nhận phí bị kéo dài từ 6 đến 12 tháng. Khoảng 25% các khoản phí hoa hồng bị treo trên một năm hoặc rơi vào tình trạng tranh chấp pháp lý.

"Sức khỏe doanh nghiệp môi giới đang ở mức rất yếu, thậm chí còn khó khăn hơn giai đoạn 2022-2023 do phải ứng trước chi phí", VARS nhận định.

Doanh thu sụt giảm, chi phí vận hành gia tăng, hoa hồng chậm thanh toán

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của nhiều công ty có thế mạnh môi giới bất động sản cho thấy lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, trong khi chi phí, các khoản phải thu và trích lập dự phòng đều tăng.

Đơn cử, Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land (RE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 21 tỷ đồng, giảm khoảng 52% so cùng kỳ năm trước, dù doanh thu bán hàng đạt 906 tỷ đồng, tăng 85%.

Tương tự, Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) cũng giảm lãi 40% trong nửa đầu năm nay, chỉ đạt hơn 152 tỷ đồng.

Dữ liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tính tới cuối tháng 9 cho thấy, hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (gồm đơn vị môi giới) hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 120% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi tháng có 312 doanh nghiệp lĩnh vực này đóng cửa.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) lưu ý các sàn giao dịch và đơn vị môi giới cần phát huy vai trò cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả phân phối và khả năng hấp thụ sản phẩm.

Theo đó, các đơn vị phải tăng cường kết nối cung – cầu, chủ động phản ánh nhu cầu, khả năng tài chính và mức giá chấp nhận của khách hàng, qua đó hỗ trợ chủ đầu tư điều chỉnh sản phẩm và chính sách bán hàng phù hợp. Chất lượng tư vấn cũng cần nâng cao, tập trung vào tính pháp lý, giá trị sử dụng và khả năng tài chính của người mua, ưu tiên các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực.

Còn VARS khuyến nghị phát triển hoạt động môi giới theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn hóa thông tin, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, hạn chế hoạt động tạo "sóng giá" và đầu cơ, góp phần ổn định thị trường. Việc phối hợp với chủ đầu tư hướng tới cơ chế phân phối minh bạch, chính sách hợp tác hợp lý, qua đó cải thiện thanh khoản và hiệu quả tiêu thụ dự án.