Giá căn hộ đã giảm

Theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), trong những tháng cuối năm 2026, giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục có xu hướng giảm trên thị trường thứ cấp.

Ghi nhận tại một đại đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội), hàng loạt căn hộ studio (diện tích 30 - 36m) giá bán từ 1,6 tỷ; căn 1PN + 1VS (diện tích 47 m) giá bán từ 2,3 tỷ; căn giữa 2PN + 2VS (diện tích 67 m) giá bán từ 2.9 tỷ; căn góc 2 PN + 2VS (diện tích 69m, 70m), giá bán 3,25 tỷ; căn góc 3PN + 2VS (diện tích 100m) giá bán từ 4.5 tỷ... Mức giá này theo tính toán đã giảm giảm 29,7% so với quý 4/2025.

Giá các căn hộ tại đại đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội) đã giảm sâu so với năm ngoái

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025, mặt bằng giá rao bán căn hộ thứ cấp tại Hà Nội bắt đầu đảo chiều và liên tục giảm từ đầu năm 2026. Đến quý III/2026, giá chào bán bình quân đạt khoảng 83 triệu đồng/m2, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh ghi nhận trong quý IV/2025.

Ghi nhận, trong quý IV/2026, lượng giao dịch căn hộ thứ cấp tại Hà Nội được dự báo đạt khoảng 2.300 giao dịch, tăng gần 10% so với quý III/2026. Với khoảng 750 giao dịch đã được ghi nhận trong tháng 10.2026, dự báo này tương ứng mức giao dịch bình quân khoảng 775 căn/tháng trong hai tháng cuối năm. Nhìn chung, thị trường được kỳ vọng duy trì nhịp giao dịch ổn định, tăng nhẹ so với quý III/2026 và không xuất hiện biến động lớn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao, với lãi suất thả nổi trung bình từ 12-15%, cùng tâm lý thận trọng của nhóm khách hàng đầu tư tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ cải thiện thanh khoản. Trong trung và dài hạn, việc Hà Nội đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm và các đô thị vùng ven.

Quan sát diễn biến thị trường, đại diện Batdongsan.com.vn cho hay, phân khúc chung cư Hà Nội ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, chỉ số giá rao bán chung cư thứ cấp giảm 15%, mạnh hơn mức 9% của chung cư sơ cấp. Tuy nhiên, chung cư thứ cấp vẫn chiếm 54% lượng giao dịch ước tính trong quý III/2026, cao hơn mức 46% của chung cư sơ cấp.

Sự khác biệt này phần nào phản ánh đặc điểm của từng nhóm khách hàng. Với căn hộ sơ cấp, các chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc, lãi được môi giới đánh giá là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà.

Trong khi đó, nhu cầu ở thực chiếm 83% nhu cầu tại thị trường chung cư thứ cấp, so với 17% nhu cầu đầu tư. Người mua có xu hướng tìm kiếm căn hộ ở mức giá phù hợp tại những khu vực đã điều chỉnh, thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào khả năng tăng giá trong tương lai.

Kỳ vọng thanh khoản cải thiện

Cushman & Wakefield dự báo, nguồn cung căn hộ quý cuối năm tại Hà Nội ghi nhận khoảng 7.000 căn mở bán mới (cao hơn đáng kể so với mức 2.100 căn của quý trước đó), riêng khu vực ngoại thành chiếm khoảng 56% tổng nguồn cung.

Trong trung và dài hạn, nguồn cung mới nhiều khả năng tiếp tục tập trung tại các khu vực ngoài trung tâm, được hỗ trợ bởi quỹ đất dồi dào, các dự án hạ tầng kết nối trọng điểm liên tục được triển khai và định hướng phát triển đô thị đa cực của Hà Nội.

Các dự án quy mô lớn dự kiến tiếp tục đóng góp phần lớn nguồn cung tương lai. Khi nguồn cung gia tăng, hiệu quả hấp thụ của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản của dự án bao gồm vị trí, khả năng kết nối hạ tầng, tiến độ triển khai, tính pháp lý và mức độ phù hợp với nhu cầu thực

Căn hộ tại đại đô thị ở Tây Mỗ (Hà Nội) cũng giảm sâu

Trong khi không ít ý kiến lo ngại về sự suy yếu của thị trường căn hộ sau giai đoạn tăng trưởng nóng trước đó, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao, Trưởng Bộ phận Tư vấn chiến lược, Cushman & Wakefield lạc quan cho rằng, cơ hội vẫn rộng mở với các dự án chất lượng.

Theo đại diện Cushman & Wakefield, giai đoạn hiện tại, thị trường đang chuyển từ tăng trưởng dựa trên kỳ vọng sang giá trị sử dụng thực tế. Vì vậy, điều cần theo dõi không chỉ là mặt bằng giá chung, mà còn là mức độ phân hóa giữa các dự án.

Những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng, hạ tầng kết nối được cải thiện và chủ đầu tư có năng lực đã được kiểm chứng vẫn sẽ duy trì được thanh khoản, trong khi các sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu thực sẽ cần thêm thời gian hấp thụ.

Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ cuối năm có thể trông chờ vào các yếu tố như nguồn cung mới được bổ sung, các chính sách hỗ trợ khách hàng từ chủ đầu tư…, cùng với đó là nhu cầu ở thực được củng cố cũng có thể hỗ trợ cho thanh khoản.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) dự báo, tổng lượng giao dịch trên thị trường trong quý IV/2026 có thể đạt khoảng 25.000 sản phẩm, cao gấp đôi so với quý trước đó.

Theo VAR, dữ liệu thị trường cho thấy, mức độ quan tâm và lượng tìm kiếm bất động sản trực tuyến tiếp tục duy trì ổn định. Lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng vẫn lớn, phản ánh nguồn lực tài chính tiềm năng có thể tham gia thị trường khi xuất hiện cơ hội phù hợp.

Trên thực tế, trong giai đoạn cuối năm cũ - đầu năm mới, nhu cầu nhà ở thường gia tăng, kết hợp với nguồn cung được dự báo dồi dào hơn, kỳ vọng sức mua thị trường sẽ cải thiện đáng kể.

Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn G6 nhận định, động lực hỗ trợ cho thị trường giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027 sẽ nhiều hơn, điều này có thể hỗ trợ cho thanh khoản. Cùng với đó, trong giai đoạn cuối năm cũ - đầu năm mới, thị trường nhà ở vẫn giữ “nếp quen” khá sôi động, do đó thanh khoản có thể được cải thiện trong giai đoạn này.

“Động lực cho thị trường nhà ở Hà Nội có thể đến từ một dự án phía Nam thành phố ra hàng với quỹ căn lớn, thậm chí có thể sẽ tác động mạnh đến việc thiết lập mặt bằng giá mới. Thói quen mua bất động sản cuối năm cũng là yếu tố cần tính đến, khi nhiều nhà đầu tư ‘chốt hạ’ một năm thành công bằng việc mua bất động sản để bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh cụ thể của năm 2026, điều này vẫn diễn ra nhưng mức độ có thể không còn được mạnh mẽ như giai đoạn cuối các năm 2024, 2025”, ông Quê chia sẻ thêm.