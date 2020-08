Thị trường chứng khoán New Zealand bị tấn công mạng ngày thứ 4 liên tiếp

Trang web của thị trường chứng khoán New Zealand tiếp tục bị tấn công ít phút trước giờ mở cửa vào sáng nay khiến cho việc mở cửa phải lùi lại vào đầu giờ chiều. Vụ tấn công ngày hôm nay diễn ra trong lúc cơ quan này đang nhận được sự trợ giúp của công ty viễn thông Spark, các chuyên gia tư vấn và Cục An ninh truyền thông của chính phủ New Zealand.

Thị trường chứng khoán New Zealand. (Ảnh: KT)

Vụ tấn công vào trang web của thị trường chứng khoán New Zealand trong 4 ngày liên tiếp vừa qua diễn ra trong bối cảnh trên thế giới gia tăng các vụ tấn công mạng. Trong đó, một số công ty như Paypal, Armanda Collective, Fancy Bear… là những nạn nhân. Tuy vậy, vụ tấn công liên tiếp vào thị trường chứng khoán New Zealand được coi là nặng nề nhất.



Bộ trưởng Thương mại New Zealand Grant Roberson cho biết, chính phủ đang gọi các vụ tấn công này là “rất nghiêm trọng” và kêu gọi Cơ quan an ninh mạng cũng như cơ quan tình báo New Zealand vào cuộc để hỗ trợ thị trường chứng khoán New Zealand xử lý vụ việc./.