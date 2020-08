Thị trường nội địa - Điểm tựa giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Theo số liệu thống kê, mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 7 tháng năm nay giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng riêng tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng vẫn chiếm hơn 79%, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, giao thương kinh tế quốc tế gián đoạn do dịch bệnh, thị trường nội địa trở thành một trụ đỡ quan trọng.

Thị trường nội địa với quy mô dân số gần 100 triệu dân, được xem là “mảnh đất” tiềm năng để doanh nghiệp khai thác vượt qua khó khăn thời Covid-19.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhìn nhận, từ khi có dịch bệnh, từ đầu năm 2020, chỉ có thời gian đầu, khi có bệnh nhân số 17 thì ngay sáng hôm sau có hiện tượng là người dân, người tiêu dùng đổ xô đi mua hàng, nhưng sau đó thì hàng hóa cũng đã kịp thời được cung ứng và đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dân. Suốt từ đó đến nay, kể cả đợt Covid 19 quay trở lại thì đã không xảy ra tình trạng tương tự.

“Chúng ta có thể khẳng định là những mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn toàn quốc, chứ không phải chỉ tại thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đáp ứng mà đây là toàn quốc. Như vậy, chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu để phục vụ cho người dân”, ông Hải khẳng định.

Mặc dù dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, nhưng trong 7 tháng qua, nhờ làm tốt kết nối cung cầu, hàng hóa lưu thông thuận lợi, người tiêu dùng được đảm bảo sử dụng hàng hóa có chất lượng, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá những mặt hàng thiết yếu. Theo thống kê, hiện nay, hàng Việt chiếm tỷ lệ hơn 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước, tại các siêu thị nước ngoài, chiếm từ 60% đến 96%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60%.

Đặc biệt, sau 6 năm thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhận thức và hành vi của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ đã thay đổi rõ rệt; hệ thống phân phối hàng Việt phát triển mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, các hệ thống phân phối đã triển khai loạt chương trình thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng Cuộc vận động. Hệ thống siêu thị Saigon Coop đã xây dựng các điểm bán hàng, lên kế hoạch, dự phòng nguồn cung hàng hóa nhằm mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa bình ổn thị trường.

“Saigon Coop có triển khai những cửa hàng nhỏ, cửa hàng tiện lợi, len lỏi đến các khu dân cư để kịp thời phục vụ tận tay cho người tiêu dùng và bà con, để đáp ứng tất cả nhu cầu của người tiêu dùng trong đợt dịch bệnh. Bên cạnh đó, Saigon Coop cũng kết nối với những nhà sản xuất trong nước để thực hiện những chương trình khuyến mại, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, bà Dung cho biết thêm.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang tạo ra những thách thức không nhỏ với nền kinh tế nước ta.

Tiềm năng của thị trường nội địa càng được thể hiện rõ qua đại dịch Covid-19, ngay cả trong tình huống phức tạp, hàng hóa vẫn dồi dào, không có hiện tượng găm hàng tăng giá, cho thấy, sự vững mạnh của hàng Việt Nam và hệ thống phân phối trong nước. Tuy vậy, theo các chuyên gia, thời điểm này, rất cần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo ra mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các địa phương để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho rằng, trong một chừng mực nào đó, sự kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau để tạo chuỗi liên kết, vẫn còn đứt gãy, chính vì vậy, trong những tháng đầu năm, với tác động của đại dịch, nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải dừng sản xuất, thậm chí có doanh nghiệp phá sản, bởi vì chưa xây dựng chuỗi liên kết giá trị.

“Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng nêu cao hơn nữa tinh thần tực lực, phát huy nội lực, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khắc phục được tình trạng đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu cũng như hướng đến thị trường gần 100 triệu dân để chúng ta nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam...”, bà Ánh nhấn mạnh.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang tạo ra những thách thức không nhỏ với nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, sự ủng hộ của người tiêu dùng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể biến thách thức thành cơ hội, hàng Việt Nam sẽ khẳng định thương hiệu trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng./.