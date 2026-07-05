Thị trường tài sản mã hóa - kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cùng với thông báo của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai, vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ.

Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiew, Cố vấn cao cấp của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam thịnh vượng cho rằng, chúng ta có 900 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME, nhưng vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống, như vay ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn khác.

Thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp “mở khóa” một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.

Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, sẽ là một kênh dẫn vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ sẽ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp “mở khóa” một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.

Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình, như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, café, thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối - blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa.

Chuyên gia kinh tế, TS. Lê Duy Bình. Giám đốc Công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam nhận định, tới đây, bảng tổng kết tài sản của nhiều doanh nghiệp không chỉ ghi nhận tài sản thực, mà còn có cả tài sản số, tài sản mã hóa. Như vậy thì có thể sẽ có những hình thức góp vốn bằng và cho vay bằng những tài sản số… phát triển trong tương lai. Đây là một kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung. Và đây là một điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp số trong thời đại hiện nay.

Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Nhưng phát hành huy động vốn ở “chuẩn” thấp hơn trái phiếu hoặc cổ phiếu, không có nghĩa là “lơi lỏng” hơn với thị trường tài sản mã hóa.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, theo quy định tại nghị quyết số 05 của chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực, để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài… Và đây cũng đang là trong giai đoạn thí điểm nên chúng tôi cũng sẽ quản lý giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.

Tài sản mã hóa là một thị trường mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và giám sát hoạt động ở mức độ cao. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định, chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính; phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững.

Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, 3 đơn vị này đang phối hợp xây dựng Quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.