Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp và thứ cấp hồi phục khả quan

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, tính đến ngày 27/10/2023, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 5 triệu 560.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2022. Hiện có 741 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán, có 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM và 7,8 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán. (Riêng trong tháng 10, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.200 tỷ đồng/phiên, giảm gần 32% so với bình quân tháng trước, bình quân 10 tháng đạt khoảng 17.300 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với bình quân năm 2022).

Trên thị trường trái phiếu: Hiện có 447 mã trái phiếu (cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ) được niêm yết, với quy mô giao dịch bình quân tháng 10 đạt 5.200 tỷ đồng/phiên, giảm 30% so với tháng trước; bình quân 10 tháng đạt 5.800 tỷ đồng/phiên, giảm hơn 23% so với bình quân năm 2022.

Ảnh minh họa: KT

Trên thị trường TPDN phát hành sơ cấp, tính đến ngày 20/10/2023, có 69 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng 171.600 tỷ đồng (giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, tổ chức tín dụng chiếm 44%, doanh nghiệp bất động sản chiếm 43%. Khối lượng TPDN mua lại trước hạn là 184.700 tỷ đồng (gấp gần 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022). Cơ cấu nhà đầu tư mua TPDN chủ yếu là tổ chức trong nước (95,6%), nhà đầu tư cá nhân chỉ mua hơn 4,3%. Đặc biệt, kể từ khi Nghị định 08 năm 2023 có hiệu lực thi hành (ngày 05/3/2023), khối lượng TPDN phát hành là 170.700 tỷ đồng.

Đồng thời, sau hơn 3 tháng chính thức đi vào hoạt động, Thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ đã có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 10. Giá trị giao dịch bình quân phiên của tháng 10 gấp gần 2,6 lần so với giá trị giao dịch bình quân phiên của tháng 9 và gấp hơn 2 lần so với giá trị giao dịch bình quân phiên của cả giai đoạn.

Tính đến ngày 25/10/2023, số mã trái phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống đã công bố trên Chuyên trang thông tin về TPDN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 346 mã trái phiếu của 98 doanh nghiệp với giá trị đăng ký giao dịch đạt 268.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có phát sinh giao dịch của 57 mã trái phiếu thuộc 28 tổ chức phát hành. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường TPDN riêng lẻ đạt 43.300 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 627,5 tỷ đồng/phiên.