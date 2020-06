9 tấn quả vải U hồng của Việt Nam sắp cập cảng vào Australia

Đây là đợt xuất khẩu quả vải Việt Nam đầu tiên sang Australia trong mùa vụ năm nay.

Dự kiến vào ngày 12/6 tới, 9 tấn vải U hồng sẽ cập bến Australia để kịp thời giới thiệu với những người tiêu dùng nước này loại quả đặc sản Việt Nam vào đúng thời điểm quả vải đang vào mùa. U hồng là loại vải ngon, chín sớm và vỏ cứng thích hợp với vận chuyển đường xa nên sẽ là sản phẩm lý tưởng để giới thiệu đến người tiêu dùng Australia.

Poster chiến dịch quảng bá quả vải tươi Việt Nam tại Australia

Để quả vải Việt Nam được người tiêu dùng Australia đón nhận nhiệt tình, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu trong đó tập trung vào đặt tên cho 2 loại vải tươi Việt Nam xuất hiện trên thị trường Australia.

Thứ nhất là loại vải U hồng sẽ có mặt tại thị trường Australia trong những ngày tới. Qua khảo sát thực hiện năm 2019, Thượng vụ Việt Nam phát hiện người tiêu dùng Australia tưởng màu vàng của quả vải U hồng của Việt Nam là do bị phai màu vì vậy, trong đợt quảng bá thương hiệu lần này, Thương vụ đặt tên quả vải này là Golden Lychees “Fruit of Luck” với hàm ý quả vải không chỉ ngon mà màu vàng của nó còn tượng trưng cho sự may mắn. Thứ hai là giống vải có quả đỏ, hồng sẽ được gọi là Red Lychees “Fruit of love” với ý nghĩa là loại quả có hương vị ngọt ngào, làm say đắm lòng người.

Để giới thiệu quả vải tươi Việt Nam đến người tiêu dùng Australia, Thương vụ sẽ mời các nhà nhập khẩu tiềm năng, các chủ cửa hàng, khách hàng dùng thử quả vải vừa được nhập khẩu từ Việt Nam. Bên cạnh các hình thức quảng cáo truyền thống là đặt biển quảng cáo tại các khu vực đông người, thương vụ cũng sẽ quảng cáo quả vải tươi Việt Nam trên mạng xã hội, tổ chức cuộc thi lan tỏa quảng cáo quả vải Việt Nam trên mạng xã hội và quảng cáo trên ứng dụng thúc đẩy xuất khẩu, kết nối địa phương Viet-Aus Trade mà thương vụ vừa chính thức đưa vào sử dụng.

Các chiến dịch quảng bá này sẽ tập trung vào giới trẻ để xây dựng đội ngũ khách hàng lâu dài và nhiều tiềm năng cho quả vải tươi của Việt Nam. Song song với việc quảng cáo, thương vụ cũng sẽ thu nhận phản hồi từ người tiêu dùng, đặc biệt là các thông tin về nhà nhập khẩu và cửa hàng để phát triển mạng lưới cho các năm tiếp theo.

Chiến dịch quảng bá quả vải tươi Việt Nam sẽ được tiến hành tại nhiều địa phương tại Australia trong thời gian tới./.