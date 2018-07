Ảnh: “Săn lùng” cua dẹp đặc sản quý hơn cua tiến vua

Cua dẹp (còn gọi là cua đá) vốn sống ở khu vực có hang, hốc đá ven bờ biển hiễn đã trở thành đặc sản tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt) Từ chỗ nhiều vô kể và chẳng mấy ai để ý, tới nay cua dẹp bị săn lùng ráo riết để bán, với giá hiện tại đảo lên đến 700.000 - 800.000 đồng/kg. (Ảnh: Dân Việt) Trước số lượng ngày càng ít, hiếm dần và có nguy cơ đứng trên bờ tuyệt chủng, nhiều người đã nuôi loài cua đặc sản này. (Ảnh: Dân Việt) Anh Mai Tấn Thanh, ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn nuôi cua dẹp để tăng thu nhập cho gia đình. (Ảnh: Dân Việt) "Giá con giống hiện khoảng 350.000 đồng/kg (từ 13-15 con/kg) và thời gian nuôi 6-10 tháng mới có thể xuất chuồng. (Ảnh: Dân Việt) Do chưa thể tự cho sinh sản nên con giống anh Thanh đặt mua của người dân trong vùng đi bắt để thả nuôi. (Ảnh: Dân Việt) Ở vùng biển Nghệ An, cua đá biển thường to gần bằng nắm tay, nặng trung bình 100 - 200g/con, cua cái chắc thịt hơn cua đực. (Ảnh: Báo Nghệ An) Khác với cua biển và ghẹ, 100% cua cái đều có gạch. (Ảnh: Báo Nghệ An) Thịt cua dẹp dai và đậm đà hơn, mùi vị thơm đặc trưng nên khách du lịch đều muốn thưởng thức. (Ảnh: Báo Nghệ An). Những con cua dẹp rắn chắc được nhốt trong những chiếc lồng sắt. (Ảnh: Vietnamnet) Cua dẹp có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. (Ảnh: Vietnamnet) Để nguyên con hấp bia là cách chế biến nhanh nhất mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon khi thưởng thức. (Ảnh: Báo Nghệ An)./.

Cua dẹp (còn gọi là cua đá) vốn sống ở khu vực có hang, hốc đá ven bờ biển hiễn đã trở thành đặc sản tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

(Ảnh: Dân Việt) Từ chỗ nhiều vô kể và chẳng mấy ai để ý, tới nay cua dẹp bị săn lùng ráo riết để bán, với giá hiện tại đảo lên đến 700.000 - 800.000 đồng/kg.

(Ảnh: Dân Việt) Trước số lượng ngày càng ít, hiếm dần và có nguy cơ đứng trên bờ tuyệt chủng, nhiều người đã nuôi loài cua đặc sản này. (Ảnh: Dân Việt) Anh Mai Tấn Thanh, ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn nuôi cua dẹp để tăng thu nhập cho gia đình. (Ảnh: Dân Việt) "Giá con giống hiện khoảng 350.000 đồng/kg (từ 13-15 con/kg) và thời gian nuôi 6-10 tháng mới có thể xuất chuồng. (Ảnh: Dân Việt) Do chưa thể tự cho sinh sản nên con giống anh Thanh đặt mua của người dân trong vùng đi bắt để thả nuôi. (Ảnh: Dân Việt) Ở vùng biển Nghệ An, cua đá biển thường to gần bằng nắm tay, nặng trung bình 100 - 200g/con, cua cái chắc thịt hơn cua đực. (Ảnh: Báo Nghệ An) Khác với cua biển và ghẹ, 100% cua cái đều có gạch. (Ảnh: Báo Nghệ An) Thịt cua dẹp dai và đậm đà hơn, mùi vị thơm đặc trưng nên khách du lịch đều muốn thưởng thức. (Ảnh: Báo Nghệ An). Những con cua dẹp rắn chắc được nhốt trong những chiếc lồng sắt.

(Ảnh: Vietnamnet) Cua dẹp có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

(Ảnh: Vietnamnet) Để nguyên con hấp bia là cách chế biến nhanh nhất mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon khi thưởng thức. (Ảnh: Báo Nghệ An)./.