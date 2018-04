Ảnh: Sản xuất gạch không nung giải phóng tro xỉ nhà máy nhiệt điện

Những năm qua, xỉ than nhà máy nhiệt điện luôn là thách thức cho các dự án phát điện. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc này. Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư mỗi năm thải ra khoảng 650.000 tấn tro xỉ. Tro xỉ nhà máy điện Mạo Khê vẫn được sử dụng làm vật liệu san nền và đường giao thông. Ngoài ra còn được sử dụng làm vật liệu xây không nung. (Trong ảnh là quy trình phối trộn nguyên liệu làm gạch không nung) Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy gạch ngói không nung Thanh Tuyền (Thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chuyên nhập nguyên liệu tro xỉ của Nhà máy điện Mạo Khê. Ngói sóng không nung sau khi được ép từ tro xỉ than kết hợp với một số phụ liệu khác được xếp lô để chờ đến quy trình sơn màu. Công đoạn sơn góc cạnh đối với sản phẩm ngói sóng không nung. Ngói sóng sau khi sơn góc cạnh được đưa qua dây chuyền sơn phủ bề mặt với độ bền cao, chịu được tác động của thời tiết. Quy trình đóng gói sản phẩm ngói sóng không nung. Ngoài ngói không nung, từ nguồn tro xỉ nhà máy điện, Công ty Thanh Tuyền còn có dây chuyền sản xuất gạch không nung dùng cho xây dựng dân dụng. Gạch lát không nung cũng được sản xuất từ 70- 80% nguyên liệu là nguồn tro xỉ nhà máy điện. Gạch không nung sau khi ép định hình được công nhân xếp thành lô đánh dấu ngày sản xuất. Một sản phẩm ngói sóng đơn dành cho các công trình xây dựng. Sản phẩm gạch Terrazzo chuyên dành lát vỉa hè của Công ty Thanh Tuyền được sản xuất từ nguồn tro xỉ nhiệt điện. Bộ phận kỹ thuật của Nhà máy Thanh Tuyền cho biết, sản phẩm gạch Terrazzo đồng chất, không co giãn, rêu mốc hay bong rộp./.

Những năm qua, xỉ than nhà máy nhiệt điện luôn là thách thức cho các dự án phát điện. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc này. Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư mỗi năm thải ra khoảng 650.000 tấn tro xỉ. Tro xỉ nhà máy điện Mạo Khê vẫn được sử dụng làm vật liệu san nền và đường giao thông. Ngoài ra còn được sử dụng làm vật liệu xây không nung.

(Trong ảnh là quy trình phối trộn nguyên liệu làm gạch không nung) Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy gạch ngói không nung Thanh Tuyền (Thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chuyên nhập nguyên liệu tro xỉ của Nhà máy điện Mạo Khê. Ngói sóng không nung sau khi được ép từ tro xỉ than kết hợp với một số phụ liệu khác được xếp lô để chờ đến quy trình sơn màu. Công đoạn sơn góc cạnh đối với sản phẩm ngói sóng không nung. Ngói sóng sau khi sơn góc cạnh được đưa qua dây chuyền sơn phủ bề mặt với độ bền cao, chịu được tác động của thời tiết. Quy trình đóng gói sản phẩm ngói sóng không nung. Ngoài ngói không nung, từ nguồn tro xỉ nhà máy điện, Công ty Thanh Tuyền còn có dây chuyền sản xuất gạch không nung dùng cho xây dựng dân dụng. Gạch lát không nung cũng được sản xuất từ 70- 80% nguyên liệu là nguồn tro xỉ nhà máy điện. Gạch không nung sau khi ép định hình được công nhân xếp thành lô đánh dấu ngày sản xuất. Một sản phẩm ngói sóng đơn dành cho các công trình xây dựng. Sản phẩm gạch Terrazzo chuyên dành lát vỉa hè của Công ty Thanh Tuyền được sản xuất từ nguồn tro xỉ nhiệt điện. Bộ phận kỹ thuật của Nhà máy Thanh Tuyền cho biết, sản phẩm gạch Terrazzo đồng chất, không co giãn, rêu mốc hay bong rộp./.