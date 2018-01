Cận cảnh gà Đông Tảo có cặp chân 'khủng' giá 30 triệu đồng

Trước Tết Nguyên đán 2018, nhiều trang trại nuôi gà Đông Tảo tại xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên) lại tất bật chuẩn bị gà để bán Tết. Năm nay, bên cạnh những con gà với giá vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, nhiều trang trại có thêm những con gà Đông Tảo thuần chủng với giá bán lên tới 30 triệu đồng. Con gà Đông Tảo thuần chủng "giá khủng" này được gia đình anh Giang Tuấn Vũ nuôi. Theo tiết lộ, con gà được một người mua về để làm quà biếu Tết. Anh Vũ cho biết: "Giá một con gà Đông Tảo được định thông qua đôi chân. Ngoài ra, bộ lông cũng là một yếu tố để đánh giá một con gà đẹp. Con gà 30 triệu đồng tại trang trại anh Vũ có cặp chân rất to, cỡ bằng cẳng tay của người lớn. Không phải lúc nào người nuôi gà Đông Tảo cũng có thể tìm được một con gà với cặp chân to, dáng đẹp ưng ý như vậy. Anh Vũ cho biết: "Từ hàng nghìn còn gà giống mới chọn được 1 con". Được biết, chế độ nuôi những con gà này khá đặc biệt. Ngoài thức ăn chỉ thóc và ngô, hàng tuần chúng còn được cho ăn thêm lòng đỏ trứng cùng hai bữa thịt bò để giúp thịt săn chắc hơn. Trước khi giao cho khách, những con gà biếu còn được rửa chân bằng nước chè. Việc làm có chút tâm linh và được người Đông Tảo làm từ thời xưa. Do gặp phải đợt dịch hồi đầu năm ngoái, nên Tết Nguyên đán 2018, giá gà Đông Tảo dự báo sẽ có nhiều biến động. Số lượng gà bán ra được cho là chỉ bằng 1/3 so với thời điểm năm ngoái. Gà Đông Tảo hiện có nhiều mức giá bán khác nhau. Với những con dùng để ăn hoặc làm gà cúng với cặp chân vừa phải được bán với giá khoảng 200 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, gà chuyên để biếu được bán theo con với mức giá dao động từ 2 triệu tới 15 triệu đồng./.

