Chứng khoán tuần 3/7-7/7: VN-Index sẽ biến động quanh vùng 1.115 – 1.125 điểm

VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh

Đóng cửa tuần giao dịch 26/6 – 30/6 đầy biến động, chỉ số VN-Index giảm 9,2 điểm so với tuần trước, quay về vùng 1.120,18 điểm (-0,81%). Thanh khoản thị trường tuần qua không quá khác biệt so với tuần trước đó khi vẫn giữ ở mức cao. Trung bình mỗi phiên trên sàn HSX, nhà đầu tư giao dịch 811,79 triệu cổ phiếu (-1,23%), tương đương với giá trị giao dịch ở mức 16,563.31 tỷ đồng (+0,82%).

Mặc dù giảm tới hơn 9 điểm, thế nhưng tuần qua chỉ có 13/21 nhóm ngành chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nguyên nhân chính cho đà giảm điểm lần này đến từ áp lực chốt lời mạnh mẽ ở các nhóm ngành “hot” như: hàng không (-3,72%), Chứng khoán (-3,39%), Xây dựng (-2,58%), BĐS (-2,13%) và Ngân hàng (-0,78%). Nếu không nhờ sắc xanh của Dược phẩm (+2,61%), Thép (+2,03%) và Bán lẻ (+1,0%), kịch bản bán tháo rất có thể đã xảy ra trên thị trường.

Đóng cửa tuần giao dịch 26/6 – 30/6, chỉ số VN-Index giảm 9,2 điểm so với tuần trước, quay về vùng 1.120,18 điểm

Khối ngoại tuần qua lại được đặc biệt chú ý khi mua ròng tới 750,93 tỷ đồng cổ phiếu HPG trên sàn. Do đó, mặc dù họ bán ròng mạnh nhiều mã vốn hoá lớn tuần qua như VHM (-227,91 tỷ đồng), STB (-197,26 tỷ đồng), VRE (-159,03 tỷ đồng), NLG (-88,04 tỷ đồng)..., thế nhưng tổng kết tuần, lượng bán ròng trên cả ba sàn của khối ngoại chỉ ở mức 192,11 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), trên biểu đồ tuần, xu hướng tăng điểm chưa bị bẻ gãy, nhưng dấu hiệu chững lại khá rõ nét trước áp lực chốt lời khiến nhiều nhóm cổ phiếu đảo chiều giảm điểm trong tuần qua như: Chứng khoán (-3,39%), Xây dựng (-2,58%), BĐS Dân cư (-2,13%)… Điều đó cũng phản ánh qua mẫu hình nến điều chỉnh "Dark Cloud Cover" trên biểu đồ tuần.

“Trong ngắn hạn, VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau quá trình tăng điểm ấn tượng trước đó. Ngưỡng hỗ trợ trong các tuần tới trong khoảng 1.080 – 1.095 điểm. Tại mốc hỗ trợ này, nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế mua thăm dò, và tăng dần tỷ trọng khi vị thế mua thăm dò có lợi nhuận”, chuyên gia của CSI nhận định.

Sự rung lắc có thể sẽ tiếp tục diễn ra

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa giảm nhẹ, mức thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, sự rung lắc có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay 3/7.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 3/7, chỉ số VN-Index có thể giao dịch giằng co trong phiên sáng, giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.115 – 1.120 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.125 – 1.130 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty cổ phần chứng khoán Agribank cho rằng, nhịp điều chỉnh trong 2 phiên cuối tuần là cần thiết để cân bằng cung – cầu sau 7 phiên tăng liên tiếp. Bên cạnh đó, số liệu vĩ mô quý II/2023 được công bố với GDP tăng trưởng dưới kỳ vọng, chỉ đạt 4,14% yoy (mức thấp thứ hai trong giai đoạn 2011 – 2023) cũng ảnh hưởng phần nào tới tâm lý nhà đầu tư.

“Trong tuần giao dịch ngày 3/7 – 7/7, VN-Index sẽ biến động quanh vùng 1.115 – 1.125 điểm với thanh khoản thấp trong các phiên đầu tuần trước khi hồi phục lại vùng 1.130 – 1.140 điểm trong các phiên cuối tuần. Bước sang tháng 7, kết quả kinh doanh bán niên dần được hé lộ, dự báo dòng tiền phân hoá vào các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh Quý II tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Trong trung và dài hạn, xu hướng thị trường vẫn là xu hướng tăng, do đó những nhịp điều chỉnh ngắn hạn là cơ hội để nhà đầu tư tích luỹ cổ phiếu. Tại vùng hỗ trợ 1.115 – 1.120 điểm (tương ứng đường MA20), nhà đầu tư có thể giải ngân vào các nhóm thép, ngân hàng, thực phẩm đồ uống, khu công nghiệp, ưu tiên các mã cổ phiếu đầu ngành”, chuyên gia của Agriseco nêu quan điểm.