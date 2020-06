Công nhân Hà Nội hào hứng với “Siêu thị 0 đồng”

Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng 20/6, Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức "Siêu thị giá 0 đồng".

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhận hỗ trợ tổ chức Siêu thị giá 0 đồng từ Đại sứ New Zealand. Ảnh: Hải Nguyễn/Báo Lao động.

Từ 8h sáng, “Siêu thị 0 đồng” bắt đầu khai trương tại Khu nhà ở công nhân lao động Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Đông đảo công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội tới tham gia mua thực phẩm với giá 0 đồng. Phía bên trong của "siêu thị 0 đồng" là những kệ hàng đầy ắp gạo, mỳ tôm, dầu ăn, trứng gà, nước mắm, bột giặt….

Các nhân viên siêu thị hỗ trợ người lao động chọn nhu yếu phẩm với tổng trị giá 200.000 đồng/người.

Một số người lao động cho biết: "Siêu thị 0 đồng" có ý nghĩa thiết thực với họ, thể hiện sự quan tâm của công đoàn.

Công nhân lao động lựa chọn các mặt hàng tại "Siêu thị giá 0 đồng" sáng 20.6. Ảnh: Hải Nguyễn/Báo Lao động

Theo Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews, hoạt động này là một trong việc làm thiết thực của Đại sứ New Zealand phối hợp với Công đoàn Việt Nam hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm, giảm thu nhập do dịch bệnh Covid-19.

Bà Đại sứ mong muốn người lao động cùng chung tay với doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam vượt quá khó khăn hiện tại, sớm ổn định việc làm.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát ra hơn 1.500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng với nhiều mệnh giá. Những công nhân lao động được phát phiếu mua hàng là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do các Công đoàn cơ sở lựa chọn.

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp, Khu chế xuất Hà Nội cho biết, có 6 đơn vị đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

"Siêu thị 0 đồng" hôm nay, tài trợ chính là Đại sứ quán Newzeland tại Việt Nam, ngoài ra chúng tôi cũng kêu gọi một số doanh nghiệp tham gia ủng hộ chương trình bằng những hiện vật cho công nhân lao động. Những hiện vật đó chúng tôi sẽ chuyển tới trực tiếp cho người lao động như cặp sách cho con người lao động, đồ dùng thiết yếu hàng ngày người lao động cần.

“Chung tay vì lợi ích của người lao động” là tinh thần mà đội ngũ cán bộ công đoàn và các tổ chức quốc tế tổ chức “Siêu thị 0 đồng” cho công nhân lao động, với mong muốn hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn sau mùa dịch Covid-19./.