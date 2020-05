Đặc sản của 15 tỉnh, thành ra mắt người tiêu dùng Hà Nội

Với mục đích kết nối nông sản sạch theo chuỗi giá trị, sáng nay (29/5) tại Hà Nội, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tổ chức “Phiên chợ quảng bá tiêu thụ Vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020”.



Với gần 100 gian hàng của các HTX, doanh nghiệp, tổ nhóm hợp tác, các nông sản sạch, an toàn của 15 tỉnh, thành phố trên cả nước được mang đến giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội như Vải thiều Thanh Hà, gạo Séng Cù; Tám xoan Hải hậu, chè Tân Cương, rau quả Mộc Châu, tỏi Phú Quốc….Các sản phẩm đều được xác nhận kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu uy tín trên thị trường.

“Nhà ở gần triển lãm nên mỗi khi có hội chợ nông sản an toàn tôi thường xuyên đến vừa để tham quan, vừa mua về cho gia đình sử dụng. Nông sản an toàn rất có lợi cho sức khỏe, nên có nhiều phiên chợ hơn để người dân thường xuyên được sử dụng những sản phẩm này”.

Vải thiều Thanh Hà được người tiêu dùng Thủ đô ưa chuộng. ẢnhP: CAND

“Các gian hàng trưng bày đẹp mắt. Người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm hữu cơ để tốt cho sức khỏe”, đó là ý kiến của ông Trần Văn Bé và bà Mai Ánh Tuyết người dân Thủ đô khi đến tham quan tại phiên chợ.

Anh Phạm Công Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp sạch Quang Điệp, huyện Thanh Hà mong muốn đưa vải thiều Thanh Hà với chất lượng tốt nhất để phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

“Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực của ngành nông nghiệp và người trồng vải cũng không ngoại lệ. Để hỗ trợ các xã viên, HTX Quang Điệp cũng động viên bà con yên tâm sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn sạch, đồng thời tìm cách kết nối đầu ra tiêu thụ cho bà con yên tâm sản xuất”, anh Quang chia sẻ..

Phiên chợ quảng bá tiêu thụ Vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020 còn là cơ hội nhằm tăng cường quảng bá đặc sản vải thiều Thanh Hà của tỉnh Hải Dương đến đông đảo người dân Thủ đô.

Ông Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, người nông dân huyện Thanh Hà mong muốn ngoài việc tiêu thụ vải thiều tại thị trường trong tỉnh, cũng muốn đưa vải thiều và các loại nông sản sạch của địa phương phục vụ người tiêu dùng của Thủ đô. “Những sản phẩm này đều an toàn do chính người dân địa phương làm ra với các quy trình an toàn nhất”, ông Thiện khẳng định.

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam cho biết, phiên chợ ngày hôm nay là hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng, nhằm tăng cường kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm an toàn giữa hợp tác xã, doanh nghiệp các địa phương với người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội.

“Thông qua các phiên chợ như thế này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc sử dụng các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Đặc biệt, phiên chợ nhằm khởi động lại các chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp của năm, là hoạt động tiên phong sau thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và phòng chống dịch Covid l9”, ông Hồ nêu rõ./.