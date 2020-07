Đại gia chăn nuôi báo lãi trăm tỷ nhờ giá thịt lợn tăng cao

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), mặt bằng giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm có diễn biến tăng giảm đan xen, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các yếu tố cung cầu thay đổi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong đó, tăng cao vào tháng 1, sau đó chuyển xu hướng giảm trong các tháng tiếp theo và dần hồi phục trở lại mức bình thường trong tháng 5 và tháng 6.

Đáng chú ý, trong những ngày đầu tháng 6/2020 giá thịt lợn vẫn ở mức cao do nguồn cung thịt lợn chưa đảm bảo. Từ ngày 12/6/2020, Việt Nam nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về để nuôi, giết mổ làm thực phẩm, theo đó, giá lợn hơi trong nước giảm từ 2.000 - 10.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn ở mức cao.

Mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng 6/2020 tiếp tục tăng 3,36% so với tháng trước. Trong khi đó, ước tính tổng số lợn của cả nước tháng 6/2020 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng ước đạt 1636,9 nghìn tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Quản lý giá cũng thông tin, việc nhập 500 con lợn sống đầu tiên từ Thái Lan về vào nửa cuối tháng 6 cũng hỗ trợ một phần cho xu hướng giảm của giá thịt lợn trong tháng 6, tuy nhiên giá thịt lợn ở nhiều chợ vẫn tăng.

Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tăng cường tổ chức đồng bộ các biện pháp về tái đàn, giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và một số mặt hàng thịt lợn tươi, ướp lạnh, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn. Ngoài ra, với sự xuất hiện nhiều hơn các điểm bán hàng bình ổn, người tiêu dùng có thể kỳ vọng giá thịt lợn trong nước giảm hơn so. Từ đó, mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% năm 2020 vẫn có thể lạc quan.

Giá lợn tăng cao giúp các doanh nghiệp chăn nuôi thu lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ước tính lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 744 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch, gấp 27 lần cùng kỳ năm trước.

Trong Quý II, doanh thu của Dabaco đạt hơn 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng mạnh. Dự báo lợi nhuận sẽ tiếp tục cao trong phần còn lại của năm do giá thịt lợn vẫn còn cao và đàn lợn cả nước đã giảm nhiều.

Cùng với đó, trong Quý I/2020, Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai - Dolico công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 38,6 tỷ đồng, vượt 140% so với kế hoạch năm và cao hơn mức lợi nhuận 27,3 tỷ đồng so với năm 2019. Mức lợi nhuận của Dolico là khá cao so với tổng doanh thu 81 tỷ đồng trong Quý I/2020.

Dù không công bố lợi nhuận trong 6 tháng qua, song Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam được thắng đậm khi doanh nghiệp này đang nắm trong tay đàn lợn lên tới 2,6 triệu con (tháng 6/2020). Theo đó, lãnh đạo doanh nghiệp này từng cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị này xuất bán ra thị trường 16.000-17.000 con lợn thương phẩm, thậm chí đỉnh điểm lên tới 25.000 con lợn thương phẩm.

Tương tự, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) báo cáo doanh thu sau quý 1/2020 đạt mức 1.450 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2019. Cả hai mảng thịt tươi sống và thực phẩm chế biến đều tăng trưởng doanh thu trên 20%.

Lợi nhuận sau thuế của Vissan Quý I/2020 đạt 46 tỷ đồng, tăng 18% nhờ hoạt động chăn nuôi lợn tại chi nhánh đem lại thêm lợi nhuận.

Quý I/2020, doanh thu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco cũng tăng mạnh 33% lên 93 tỷ đồng. Đáng chú ý là, Quý I Mitraco báo lãi sau thuế 22 tỷ trong khi vào Quý I/2019, lỗ 7 tỷ đồng./.