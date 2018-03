Dân chơi săn lùng hàng hiếm gà khổng lồ giá 35 triệu đồng/cặp

Fà khổng lồ có nguồn gốc từ Mỹ với tên gọi là Brahma. Loại gà này có trọng lượng siêu khủng, đạt 5,5-6kg/con lúc trưởng thành. (Ảnh: Vietnamnet) Lông của loại gà này dày và dài, bao phủ từ đầu cho tới kín hết các ngón chân. Cũng chính vì thế, giới nuôi gà Việt thường gọi gà Brahma là gà khổng lồ hay gà kỳ lân. (Ảnh: Vietnamnet) Để mua được một cặp gà trống mái loại này khá khó khăn vì chúng vẫn thuộc diện hàng hiếm, dù giá bán lên tới 35 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Vietnamnet) Gà Brahma trên thị trường hiện nay được rất nhiều người lùng mua. Tuy nhiên, giá phụ thuộc vào màu lông, vào độ tuổi. (Ảnh:Vietnamnet) Gà trưởng thành nếu có màu lông trắng, cổ lông đen vằn thì giá trên thị trường hiện nay dao động từ 25-35 triệu đồng/cặp trống mái. Còn các màu lông khác giá giá dao động khoảng 15-20 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Vietnamnet) Gà con luôn khách xếp hàng đặt mua dù mới chui ra khỏi vỏ trứng, giá 500.000 đồng/con. (Ảnh: Vietnamnet) Gà khổng lồ lông trắng thì giá có thể lên tới 25-35 triệu đồng/cặp do thuộc hàng hiếm (Ảnh: Đời sống pháp luật) Brahma là một giống gà lớn với một vóc dáng thẳng đứng oai vệ và một cái đầu to. Chân gà mạnh mẽ với bộ lông dày và mềm mại phủ xuống tận ngón chân. Loài gà này có thể ấp và nuôi con tốt cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Do gà Brahma có vóc dáng oai vệ và được tin rằng có thể mang lại nhiều may mắn, sự mạnh mẽ, sang trọng, giàu có hay quyền lực nên được nhiều dân chơi gà cảnh săn lùng. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Gà Brahma lúc đầu mới nuôi cảm giác như những con gà ốm. Tầm 3-6 tháng nó thường rất gầy. Từ tháng thứ 7 bắt đầu phát triển bề ngang cơ thể. Và tháng thứ 8 bắt đầu sinh sản đều, với 20-30 quả trứng/lứa. Một năm gà mái Brahma đẻ khoảng 150-200 trứng. (Ảnh: Đời sống pháp luật)

Fà khổng lồ có nguồn gốc từ Mỹ với tên gọi là Brahma. Loại gà này có trọng lượng siêu khủng, đạt 5,5-6kg/con lúc trưởng thành. (Ảnh: Vietnamnet) Lông của loại gà này dày và dài, bao phủ từ đầu cho tới kín hết các ngón chân. Cũng chính vì thế, giới nuôi gà Việt thường gọi gà Brahma là gà khổng lồ hay gà kỳ lân. (Ảnh: Vietnamnet) Để mua được một cặp gà trống mái loại này khá khó khăn vì chúng vẫn thuộc diện hàng hiếm, dù giá bán lên tới 35 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Vietnamnet) Gà Brahma trên thị trường hiện nay được rất nhiều người lùng mua. Tuy nhiên, giá phụ thuộc vào màu lông, vào độ tuổi. (Ảnh:Vietnamnet) Gà trưởng thành nếu có màu lông trắng, cổ lông đen vằn thì giá trên thị trường hiện nay dao động từ 25-35 triệu đồng/cặp trống mái. Còn các màu lông khác giá giá dao động khoảng 15-20 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Vietnamnet) Gà con luôn khách xếp hàng đặt mua dù mới chui ra khỏi vỏ trứng, giá 500.000 đồng/con. (Ảnh: Vietnamnet) Gà khổng lồ lông trắng thì giá có thể lên tới 25-35 triệu đồng/cặp do thuộc hàng hiếm (Ảnh: Đời sống pháp luật) Brahma là một giống gà lớn với một vóc dáng thẳng đứng oai vệ và một cái đầu to. Chân gà mạnh mẽ với bộ lông dày và mềm mại phủ xuống tận ngón chân. Loài gà này có thể ấp và nuôi con tốt cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Do gà Brahma có vóc dáng oai vệ và được tin rằng có thể mang lại nhiều may mắn, sự mạnh mẽ, sang trọng, giàu có hay quyền lực nên được nhiều dân chơi gà cảnh săn lùng. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Gà Brahma lúc đầu mới nuôi cảm giác như những con gà ốm. Tầm 3-6 tháng nó thường rất gầy. Từ tháng thứ 7 bắt đầu phát triển bề ngang cơ thể. Và tháng thứ 8 bắt đầu sinh sản đều, với 20-30 quả trứng/lứa. Một năm gà mái Brahma đẻ khoảng 150-200 trứng. (Ảnh: Đời sống pháp luật)