Dạo quanh thị trường quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Giống như mọi năm, cứ gần đến dịp 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam) là các cửa hàng quà tặng, hoa tươi... tại Hà Nội lại bung ra đủ các chủng loại sản phẩm để thu hút khách hàng. Năm nay, mặt hàng quà tặng khá phong phú và đa dạng các chủng loại với đủ các mức giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Nổi bật trong số các sản phẩm quà tặng 20/10 năm nay là sản phẩm hoa sáp. Ưu điểm của hoa là đa dạng màu sắc, độ bền cao và dễ dàng vận chuyển... Giá của hoa sáp cũng rất nhiều mức để khách hàng lựa chọn. Loại đóng hộp để về tự trang trí có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/hộp. Còn các sản phẩm đã được đóng thành bó, hộp sẽ có giá đắt hơn từ 250.000 - 400.000 đồng tùy độ phức tạp, to nhỏ. Một bó hoa sáp sau khi được trang trí như hình có giá từ 250.000 - 280.000 đồng/bó. Bó nhỏ có mức giá chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/bó. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm hoa sáp được trang trí thành hộp kèm với gấu bông hoặc những món quà nhỏ đi kèm. Tùy theo kích thước mà mỗi hộp quà sẽ có giá từ 120.000 - 160.000 đồng/hộp. Hoặc khách hàng cũng có thể lựa chọn những hộp nhỏ với giá từ 25.000 - 50.000 đồng/hộp. Còn nếu rẻ hơn, người mua có thể chọn những sản phẩm được bó đơn giản chỉ từ 20.000 đồng/bông. Một bông hồng vàng bằng sáp được các chủ cửa hàng tại Hà Nội bán với giá chỉ từ 45.000 đồng/bông. Theo chị Nguyễn Thị Bích chủ một ki ốt bán hàng tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) chia sẻ, mẫu mã quà tặng cho ngày 20/10 năm nay khá đa dạng, đặc biệt là mặt hàng hoa sáp. Do ưu điểm để được lâu lại đẹp và giá thành ở nhiều mức khác nhau nên các sản phẩm từ hoa sáp được nhiều khách hàng chọn mua. Ngoài hoa sáp, tại các cửa hàng ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) người mua còn có thể lựa chọn các mặt hàng quà tặng đóng hộp sẵn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Mỗi hộp có giá từ 40.000 - 100.000 đồng/hộp tùy kích thước. Cùng với đó, mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được đấng mày râu tìm mua làm quà cho chị em nhân ngày 20/10. Theo chị Cẩm Tú - chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng cho biết, năm nay giá hoa tươi dịp 20/10 không tăng quá cao so với bình thường. Một lẵng hoa chỉ tăng khoảng 100.000 đồng so với những ngày khác. Tuy nhiên, mặt hàng hoa năm nay lại phong phú và đa dạng hơn. Người mua chủ yếu lựa chọn loại trung từ từ 300.000 - 500.000 đồng/bó hoặc lẵng. Cùng với hoa, mỹ phẩm cũng là sản phẩm được nam giới chọn mua để làm quà tặng trong dịp 20/10. Với những người có điều kiện thì có thể lựa chọn nước hoa hoặc sữa tắm, dầu gội cao cấp với giá từ 1 - 2 triệu đồng hoặc vài triệu đồng. Còn nếu không thì khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm son môi, dưỡng thể, sữa tắm có giá vài trăm nghìn đồng. Theo chị Nguyễn Thùy Linh - chủ shop mỹ phẩm Linh Anh trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) cho biết, năm này mặt hàng mỹ phẩm được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là son môi hoặc nước hoa. Với son môi thì khách hàng chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng còn nước hoa thì giá cao hơn rẻ cùng từ 1,5 - 2 triệu đồng/lọ, còn loại cao cấp hơn thì có thể lên tới vài triệu đồng. Bên cạnh mỹ phẩm, các mặt hàng như: Túi xách, kính, quần áo... cũng được nhiều khách hàng nam giới chọn mua làm quà tặng./.

Giống như mọi năm, cứ gần đến dịp 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam) là các cửa hàng quà tặng, hoa tươi... tại Hà Nội lại bung ra đủ các chủng loại sản phẩm để thu hút khách hàng. Năm nay, mặt hàng quà tặng khá phong phú và đa dạng các chủng loại với đủ các mức giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Nổi bật trong số các sản phẩm quà tặng 20/10 năm nay là sản phẩm hoa sáp. Ưu điểm của hoa là đa dạng màu sắc, độ bền cao và dễ dàng vận chuyển... Giá của hoa sáp cũng rất nhiều mức để khách hàng lựa chọn. Loại đóng hộp để về tự trang trí có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/hộp. Còn các sản phẩm đã được đóng thành bó, hộp sẽ có giá đắt hơn từ 250.000 - 400.000 đồng tùy độ phức tạp, to nhỏ. Một bó hoa sáp sau khi được trang trí như hình có giá từ 250.000 - 280.000 đồng/bó. Bó nhỏ có mức giá chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/bó. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm hoa sáp được trang trí thành hộp kèm với gấu bông hoặc những món quà nhỏ đi kèm. Tùy theo kích thước mà mỗi hộp quà sẽ có giá từ 120.000 - 160.000 đồng/hộp. Hoặc khách hàng cũng có thể lựa chọn những hộp nhỏ với giá từ 25.000 - 50.000 đồng/hộp. Còn nếu rẻ hơn, người mua có thể chọn những sản phẩm được bó đơn giản chỉ từ 20.000 đồng/bông. Một bông hồng vàng bằng sáp được các chủ cửa hàng tại Hà Nội bán với giá chỉ từ 45.000 đồng/bông. Theo chị Nguyễn Thị Bích chủ một ki ốt bán hàng tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) chia sẻ, mẫu mã quà tặng cho ngày 20/10 năm nay khá đa dạng, đặc biệt là mặt hàng hoa sáp. Do ưu điểm để được lâu lại đẹp và giá thành ở nhiều mức khác nhau nên các sản phẩm từ hoa sáp được nhiều khách hàng chọn mua. Ngoài hoa sáp, tại các cửa hàng ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) người mua còn có thể lựa chọn các mặt hàng quà tặng đóng hộp sẵn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Mỗi hộp có giá từ 40.000 - 100.000 đồng/hộp tùy kích thước. Cùng với đó, mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được đấng mày râu tìm mua làm quà cho chị em nhân ngày 20/10. Theo chị Cẩm Tú - chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng cho biết, năm nay giá hoa tươi dịp 20/10 không tăng quá cao so với bình thường. Một lẵng hoa chỉ tăng khoảng 100.000 đồng so với những ngày khác. Tuy nhiên, mặt hàng hoa năm nay lại phong phú và đa dạng hơn. Người mua chủ yếu lựa chọn loại trung từ từ 300.000 - 500.000 đồng/bó hoặc lẵng. Cùng với hoa, mỹ phẩm cũng là sản phẩm được nam giới chọn mua để làm quà tặng trong dịp 20/10. Với những người có điều kiện thì có thể lựa chọn nước hoa hoặc sữa tắm, dầu gội cao cấp với giá từ 1 - 2 triệu đồng hoặc vài triệu đồng. Còn nếu không thì khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm son môi, dưỡng thể, sữa tắm có giá vài trăm nghìn đồng. Theo chị Nguyễn Thùy Linh - chủ shop mỹ phẩm Linh Anh trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) cho biết, năm này mặt hàng mỹ phẩm được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là son môi hoặc nước hoa. Với son môi thì khách hàng chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng còn nước hoa thì giá cao hơn rẻ cùng từ 1,5 - 2 triệu đồng/lọ, còn loại cao cấp hơn thì có thể lên tới vài triệu đồng. Bên cạnh mỹ phẩm, các mặt hàng như: Túi xách, kính, quần áo... cũng được nhiều khách hàng nam giới chọn mua làm quà tặng./.