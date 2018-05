Giá dầu WTI của Mỹ hôm qua tăng trên 70 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2014, tăng hơn 18% so với mức thấp vào tháng 2 năm ngoái. Giá dầu tăng mạnh do giới đầu tư lo ngại về nguồn cung dầu thô có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Ngoài ra, sản lượng dầu của Venezuela giảm do các vấn đề tại Tập đoàn dầu của nước này.

Giá dầu tăng vọt trước khả năng Tổng thống Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cũng đang rất thận trọng với quyết định của mình, chờ đợi thông báo của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran. Cổ phiếu tại châu Á tăng nhẹ, với cổ phiếu của các Tập đoàn công nghệ đang dẫn đầu./.

