Giá gà rẻ bất ngờ, giá lợn lại bật tăng mạnh

Người nuôi gà đang lỗ nặng, nhiều ý kiến cho rằng cần tuyên truyền người dân ăn thịt gà nhiều hơn, giảm bớt ăn thịt lợn bởi giá thịt lợn vẫn chưa ngừng tăng.



Người tiêu dùng nên đa dạng các loại thực phẩm, tăng ăn thịt gà thay vì ăn nhiều thịt lợn. (Ảnh minh họa: Pháp luật TP HCM)

Giá gà rẻ như rau

Theo phản ánh của trên báo Pháp luật TP HCM, giá gà bán tại trại ở Đồng Nai và một số tỉnh Đông Nam Bộ hiện nay chỉ ở mức 8.000 -8.500 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết: "Giá gà đang rẻ như rau, 3 kg gà chỉ bán được 24.000 đồng, giá chỉ 8.000 đồng/kg thì người nuôi gà đang lỗ nặng".

Mức giá như trên được cho là thấp nhất từ trước tới nay. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho rằng, với mức giá này, người nuôi gà đang lỗ rất nặng, bởi giá thành hiện từ 23.000-24.000 đồng/kg. Mỗi kg thịt gà, người nuôi lỗ khoảng 15.000 đồng/kg, mỗi con gà 3 kg thì người nuôi lỗ 45.000 đồng/con. Tính ra trại nào xuất bán mỗi lứa vài chục ngàn con lỗ hàng trăm đến hàng tỉ đồng.

Nguyên nhân, giá gà công nghiệp rớt thê thảm, ông Ngọc cho biết là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lâu nay, gà công nghiệp chủ yếu được tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân, học sinh … Nhưng do dịch bệnh, từ sau Tết, các tỉnh, thành phố vẫn chưa cho học sinh đi học trở lại. Nhiều công ty giảm thời gian làm việc, lao động do thiếu đơn hàng...



Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, trong khi nguồn cung lại tăng đáng kể, các trang trại nuôi heo thậm chí phải chuyển qua nuôi gà vì ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.

Theo ông Ngọc, để "giải cứu" cho người nuôi gà, nhà nước cần tuyên truyền người tiêu dùng thay đổi thói quen ăn uống, ăn thịt gà nhiều hơn, giảm thịt heo, vừa giúp ổn định giá thịt lợn, vừa tăng sức mua cho thịt gà.

Nghịch lý, ông Ngọc và các trang trại nuôi gà đều bức xúc là giá gà bán tại trại thì rẻ như rau, người nuôi thua lỗ, còn giá thịt gà công nghiệp ở các siêu thị, chợ, cửa hàng vẫn không giảm bao nhiêu.

Thịt lợn lại bật tăng giá mạnh

Vietnanet đưa tin, doanh nghiệp vừa mới giảm lợn hơi xuống 70.000 đồng/kg với hy vọng kéo giá thịt lợn tại chợ, siêu thị về mức hợp lý. Song, người tiêu dùng chưa kịp hưởng lợi từ đợt giảm giá vừa rồi thì 2 ngày nay giá lợn hơi lại bật tăng mạnh.

Giá lợn hơi xuất chuồng đang có xu hướng tăng trở lại. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Ông Nguyễn Văn Toản, chủ trang trại lợn quy mô 1.200 con ở Khoái Châu (Hưng Yên) nói: “Nay thương lái gọi điện hỏi mua lợn hơi với giá 85.000 đồng/kg nhưng lợn trong chuồng vẫn nhỏ, chưa tới lứa xuất bán”.

Ông Toản cho hay, ngày 3/4 ông vừa xuất bán hơn 200 con lợn thương phẩm với giá 81.000 đồng/kg, tổng trọng lượng lứa lợn xuất chuồng này được gần 30 tấn thịt hơi. Song, vừa xuất bán được khoảng 3 ngày thì giá lợn tăng.

Hôm 7 và 8/4, nười dân trong vùng đã xuất bán lợn hơi với giá 85.000 đồng/kg mà thương lái tranh nhau mua. Đây là mức gía gần sát mức kỷ lục 90 ngàn đồng/kg. Nhà ông Toản bán sớm mất mấy ngày, thành ra thiệt ngay 100 triệu đồng.

Theo ông Toản, dịp này lợn dân nuôi không còn nhiều nên nguồn cung khan hiếm, các thương lái lùng mua khiến giá lợn trên thị trường có xu hướng tăng trở lại. Đặc biệt, lợn giống dù giá cao vẫn khó mua.

"Nhà tôi quy mô trại nuôi trước đây là gần 2.000 con lợn, dịp này giảm còn 1.200 con tính cả lợn thương phẩm và lợn nái vì không mua được lợn giống. Bây giờ đang bỏ chuồng trống một phần, bởi đặt mua lợn giống cách đây gần 1 tháng rồi mà vẫn không mua nổi. Cơ sở có lợn giống bảo cứ xếp hàng chờ, khi nào có lợn họ báo", ông Toản chia sẻ. Thịt nhập khẩu đã “lên kệ” nhưng vì sao giá thịt lợn vẫn cao? VOV.VN - Tận dụng lợi thế giá rẻ và chất lượng, mặt hàng thịt lợn nhập khẩu cần đáp ứng đầy đủ nguồn cung sẽ từng bước thay đổi tâm lý người tiêu dùng.

Một số trang trại chăn nuôi ở Phú Thọ, Thái Nguyên cũng thừa nhận, giá lợn hơi đang có xu hướng tăng. Như ngày 8/4, giá lợn hơi 3 máu siêu nạc giá xuất buôn tại chuồng là 83.000-84.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000-4.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 3 vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam thông tin, hai ngày nay, giá lợn hơi về chợ đầu mối tăng mạnh. Đơn cử, ngày 3/4, giá lợn hơi về chợ chỉ ở mức 73.000-79.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 79.000-84.000 đồng/kg tuỳ loại.

Theo ông Lộc, giá lợn tăng do nguồn cung giảm. Cuối tháng 3 và những ngày đầu tháng tư, số lượng lợn đổ về chợ đầu mối này dao động quanh mốc 350-400 con/ngày. Tuy nhiên, hai ngày trở lại đây số lợn về chợ chỉ khoảng trên 200 con.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), lượng lợn hơi đổ về chợ cũng đang giảm mạnh. Theo đó, ngày 1/4, có khoảng gần 3.700 con lợn đổ về chợ, nhưng hai ngày nay lượng lợn về chợ giảm còn 2.260-2.290 con/ngày.

Đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, sau khi giết mổ, giá thịt lợn pha lóc tăng từ 5.000-20.000 đồng/kg tuỳ loại so với ngày đầu tháng 4. Cụ thể, chân giò trước được bán sỉ với giá 90.000 đồng/kg, đùi rọ giá 100.000 đồng/kg, thịt nạc 130.000 đồng/kg, lợn cốt lết 105.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg.

Tương tự, giá thịt lợn mảnh đổ sỉ cũng tăng 10.000 đồng/kg so với ngày đầu tiên của tháng 4. Cụ thể, thịt lợn mảnh loại 1 được bán sỉ với giá 105.000 đồng/kg, loại 2 giá 100.000 đồng/kg./.