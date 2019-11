Giá lợn tăng mạnh, hộ nuôi chưa dám tái đàn

Ở thời điểm này, lợn thịt( loại tốt) giá lên đến 7,5 triệu đồng/tạ, tăng hơn 2 triệu đồng/ tạ so tháng trước. Với mức giá này, người nuôi lợn lãi trên 4 triệu đồng/tạ. Tại nhiều chợ ở tỉnh Bến Tre, giá thịt ba rọi khoảng 150.000 đồng/kg, thịt cốt-lết 130.000 đồng/kg, thịt đùi 110.000 đồng/kg, tăng từ 30.000 - 40.000 đồng/kg so với tháng trước.

Đàn lợn của nông dân tỉnh Bến Tre hiện đang bán giá kỷ lục.

Tuy giá lợn ở mức cao nhưng nhiều hộ chăn nuôi ở tỉnh Bến Tre không có đàn lợn đến lứa thu hoạch để xuất chuồng. Do sau thời gian dịch tả Châu Phi hoành hành, đàn lợn của tỉnh Bến Tre đã giảm khoảng 60% so với trước khi có dịch bệnh này.

Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 36.900 con lợn của nông dân bị bệnh tả lợn Châu Phi đã bị tiêu hủy. Hiện nay, đa số nông dân địa phương chưa dám tái đàn vì e ngại dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái bùng phát; trong khi đó các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học chưa được nhân rộng.

Hộ chăn nuôi tại tỉnh Bến Tre tích cực vệ sinh chuồng trại.

Ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bến Tre cho biết, công tác đối phó với dịch bệnh đang được thực hiện quyết liệt; trong đó khuyến khích hộ nuôi áp dụng các tiêu chuẩn an toàn sinh học để duy trì đàn lợn.

Theo ông Thái, bây giờ người nuôi chủ yếu tập trung phát hiện nhanh, tiêu hủy kịp thời, tăng cường vệ sinh tiêu độc. "Cốt lõi là phải tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi áp dụng an toàn sinh học là giải pháp cuối cùng. Nói chung, Bến tre chưa có mô hình chỉ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hạn chế tối đa yếu tố trung gian chứ thật ra điều kiện chăn nuôi đạt an toàn sinh học của địa phương mình rất kém", ông Thái chia sẻ./.