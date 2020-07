Giá mua USD giảm tại một số ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ngày 8/7 công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.218 VND/USD, giảm 4 đồng so với ngày hôm trước. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đang ở mức 23.175 VND/USD (mua vào) và 23.650 VND/USD (chiều bán ra), giữ nguyên mức giá mua vào - bán ra so với ngày 7/7.

Các NHTM sáng nay niêm yết tỷ giá VND/USD phổ biến ở quanh mức 23.100 VND/USD (mua vào) và 23.280 VND/USD (bán ra), tăng 30 đồng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá bán ra so với phiên trước.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank thời điểm hiện tại niêm yết giá mua ngoại tệ ở mức 23.100 VND/USD (mua vào) và 23.280 VND/USD (chiều bán ra).

Giá mua USD giảm nhẹ tại một số NHTM.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết giá mua ngoại tệ ở mức 23.102 - 23.282 VND/USD (mua vào - bán ra). Ngân hàng ACB mua vào 23.115 VND/USD và bán ra ở mức 23.265 VND/USD. Ngân hàng BIDV mua ngoại tệ ở mức 23.100 - 23.280 VND/USD.

Giá USD tại thị trường tự do sáng nay giao dịch phổ biến ở mức 23.190 - 23.220 VND/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá mua – bán so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,24% lên 96,910 điểm. Tỷ giá EUR so với USD tăng 0,05% lên 1,1277. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2544. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 107,59./.