Giá thịt lợn tăng mạnh, kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 đi lên

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, giá dịch vụ y tế, giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường, giá thịt lợn tăng do nguồn cung giảm là những yếu tố chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,28% so với tháng trước.

Bình quân 8 tháng đầu năm nay, chỉ số CPI tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân 8 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây. CPI bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 1,87% so với tháng 12/2018 và tăng 2,26% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thịt lợn tăng mạnh, kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng. (Ảnh minh họa)

Trong mức tăng 0,28% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2019 so với tháng trước có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất 2,81% (dịch vụ y tế tăng 3,64%).

Nhóm giáo dục tăng 0,57% (dịch vụ giáo dục tăng 0,54%) do một số địa phương thực hiện tăng học phí năm học mới 2019-2020.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nên nguồn cung thịt lợn giảm, làm giá thịt lợn tháng 8/2019 tăng 0,89% so với tháng trước, tác động CPI chung tăng 0,04%, đồng thời làm giá các sản phẩm chế biến từ thịt lợn tăng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 8/2019 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 1,9% so với bình quân cùng kỳ năm 2018./.

Tốc độ tăng CPI bình quân 8 tháng năm 2017, năm 2018, năm 2019 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 3,84%; 3,52% và 2,57%.