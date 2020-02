Giá USD hôm nay 25/2 bật tăng trở lại

Đầu phiên giao dịch ngày 25/2, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng thương mại trong nước phổ biến ở quanh mức: 23.210 đồng/USD và 23.340 đồng/USD.

USD lấy lại đà tăng giá. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.210 đồng/USD và 23.350 đồng/USD. Vietinbank: 23.214 đồng/USD và 23.354 đồng/USD. BIDV: 23.190 đồng/USD và 23.330 đồng/USD. ACB: 23.220 đồng/USD và 23.330 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh lấy lại đà tăng vào đầu phiên giao dịch hôm nay (25/2). Tỷ giá USD đã chịu áp lực từ kì vọng của các nhà đầu tư về việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể đưa ra động thái hạ lãi suất sớm hơn dự kiến.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,02% lên 99,210 điểm vào đầu giờ sáng 25/2 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,0850. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2924. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% lên 110,82./.