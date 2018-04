Giá vàng SJC tăng trước kỳ nghỉ lễ

Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) đầu phiên giao dịch sáng nay (28/4) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 36,62 triệu đồng/lượng; Giá bán ra vàng SJC đang là 36,82 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với chốt phiên ngày 27/4. Chênh lệch giá bán vàng SJC cao hơn giá mua vào 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm này, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội mua vào 36,66 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với phiên trước; Giá vàng bán ra đang ở mức 36,76 triệu đồng/lượng tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Giá vàng mua vào thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với giá bán ra.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi đã giảm về mức thấp nhất 4 tháng bởi chỉ số USD không tăng mạnh như dự đoán của các nhà phân tích. Các nhà đầu tư vàng trở lại thị trường và đang hướng đến mục tiêu dài hạn, hơn là động lực thị trường trong ngắn hạn.

Trong nhiều lựa chọn được đưa ra, việc đa dạng hoá các tài sản an toàn thì vàng đang là lĩnh vực được giới đầu tư quan tâm. Chính điều này là yếu tố căn bản cho thị trường vàng khởi sắc.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay đã tăng lên mức 1.322 USD/oz, tăng 5 USD/oz so với trước đó. Giá vàng hợp đồng kỳ hạn giao tháng 6 tăng tương ứng lên mức 1.320 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay, giá vàng thế giới tương đương với mức 35,89 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 960.000 đồng/lượng./.

Giá vàng trong nước và thế giới đều lao dốc VOV.VN - Hôm nay (27/4), giá vàng trong nước giảm mạnh, trong khi trên thị trường thế giới, giá vàng cũng bắt đáy 5 tuần.