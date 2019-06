Giá vàng tăng vọt trên 38 triệu đồng người dân lại đổ xô đi mua vào

Trong phiên giao dịch sáng 20/6, do ảnh hưởng của giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 1.378 USD/oz, tăng 36 USD/oz so với chốt phiên trước nên thị trường vàng trong nước đã có sự tăng giá mạnh mẽ.



Ghi nhận vào lúc 12h00 trưa 20/6, giá vàng mua vào - bán ra tại các Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý ở Hà Nội đều có sự điều chỉnh, giá vàng tăng mạnh so với cuối phiên giao dịch ngày 19/6. Mức điều chỉnh giá mua - bán vàng theo niêm yết tại các công ty kinh doanh tăng vàng vọt từ trên 500.000 - 800.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Hà Nội trưa nay được Công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 38,19 - 38,36 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 790.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 760.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch chiều qua.

Giao dịch tại các công ty kinh doanh vàng tăng đột biến trong ngày 20/6.

Trên website của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá mua – bán vàng từ đầu giờ mở của phiên 20/6 đang ở mức 38,15 – 38,40 triệu đồng/lượng, tăng 750.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/6.

Cùng thời điểm này tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá Vàng Rồng Thăng Long 9999 áp dụng cho các sản phẩm vàng miếng; Bản vàng Đắc lộc và nhẫn vàng tròn trơn đang có giá mua vào là 38,14 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 38,59 triệu đồng/lượng, tăng 780.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 640.000 đồng /lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Trong buổi sáng nay, đã có thời điểm giá Vàng Rồng được bán ra với mức 38,64 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trang sức 999 dao động trong khoảng 37,75 – 38,45 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 520.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 560.000 đồng /lượng ở chiều bán ra,

Tập đoàn DOJI hiện tại ở Hà Nội niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 38,19 – 38,39 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 670.000 đồng/lượng ở chiều mua và 750.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, do giá vàng tăng vọt nên trong sáng nay tại các chi công ty kinh doanh kim loại quý, lượng khách đến giao dịch rất đông. Tại các chi nhánh của Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý… trên phố Trần Nhân Tông, có đến 65% lượng khách đến giao dịch với nhu cầu mua vào, chỉ có 35% lượng khách có nhu cầu bán vàng ra.

Anh Nguyễn Đức Dũng, nhà ở phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, dịp ngày Lễ Thần tài đầu năm nay có mua mấy lượng vàng miếng với mục đích lấy may và cũng là tài sản tích trữ. Khi đó, mua vàng miếng 9999 có giá 37,30 triệu đồng, nay thấy giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng nên quyết định bán ra để kiếm lời, dành tiền đầu tư vào lĩnh vực khác.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Khác với anh Dũng, chị Hồng Mai ở phố Tôn Đức Thắng, Ba Đình, Hà Nội lại tranh thủ giờ nghỉ trưa đến cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu để mua vàng. Chị Mai cho biết, qua theo dõi thấy diễn biến giá vàng có xu hướng tăng, trong khi gia đình đang có khoản tiền nhàn rỗi nên nhân dịp này mua vàng chờ cơ hội tăng giá sẽ bán ra.

“Rất lâu rồi giá vàng ổn định nên nhiều người không có ý định đầu tư sinh lời mà đổ tiền vào các món nhà đất hoặc góp vốn cổ phần và gửi tiết kiệm. Nay thấy giá vàng có hướng tăng nên mình dành tiền mua một ít, nếu nay mai giá tăng hơn sẽ bán luôn”, chị Mai chia sẻ.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo đại diện một số công ty kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội, giá vàng trong nước tăng đột biến theo giá vàng thế giới khiến lượng giao dịch có phần tăng theo. Nhiều nhà đầu cơ nhân dịp này gia tăng lượng mua vào khiến giá vàng có phần tăng mạnh, đây là tình trạng đã từng xảy ra ở nhiều năm trước khiến giá vàng có lúc tăng trên 40 triệu đồng/lượng. Khi đó, nếu không có sự can thiệp của nhà nước thì thị trường vàng khó lấy lại sự ổn định.

Sản phẩm vàng miếng và vàng nhẫn tròn trơn được nhiều người chọn mua.

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cũng đưa ra lời khuyên rằng, khi giá vàng mới chỉ có sự tăng đột biến mà chưa thực sự đi theo xu hướng nhất định cũng như phản ánh đúng như cầu cung cầu của thị trường, rất rễ dẫn đến tình trạng vàng bị giảm giá đột ngột. Vì thế, nếu các nhà đầu tư không tỉnh táo xem xét, nghiên cứu thông tin trước các diễn biến của thị trường và chỉ chạy theo tâm lý đầu tư theo đám đông sẽ có nguy cơ bị thua lỗ trong ngắn hạn.

Hiện tại, giá vàng thế giới đang có giá 1.384 USD/oz, tăng tiếp 6 USD/oz so với đầu giờ sáng và tăng 42 USD/oz so với chốt phiên ngày 19/6 và cũng là mức tăng giá cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Giá vàng thế giới tăng vọt có nguyên nhân do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 19/6 ra tín hiệu có thể giảm lãi suất trong năm nay, do các bất ổn về kinh tế và lạm phát vẫn ở mức thấp.

Quy đổi theo giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 USD = 23.375 đồng, giá vàng thế giới hiện tương đương với mức 38,97 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC trong nước 180.000 đồng/lượng./.