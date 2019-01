Giá vàng trong nước hôm nay cao hơn thế giới 840.000 đồng

PC_Article_AfterShare_1

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng sáng nay (21/1), ở mức 36,60 - 36,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với phiên giao dịch đầu giờ sáng qua, giá vàng vẫn giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán ra.

Giá vàng hôm nay chênh lệch trong nước và thế giới còn 840.000 đồng. Ảnh minh họa: KT.

Theo niêm yết giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC mua vào đang ở mức 36,52 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 36,70 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều bán ra - mua vào so với phiên giao dịch cuối tuần. Chênh lệch giữa giá mua – giá bán hiện ở mức 180.000 đồng/lượng.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News về triển vọng giá vàng trong tuần tới (22-29/1) cho thấy, các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới sẽ giảm, trong khi các nhà đầu tư lại tin tưởng rằng giá kim loại quý này sẽ đi lên trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới giao ngay đang được giao dịch ở mức 1.282 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với phiên giao dịch cuối tuần. Tính theo tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank (ngày 21/1) 23.155 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 35,76 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 840.000 đồng/lượng./.

