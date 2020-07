Giá xăng E5RON92 và các loại dầu tăng nhẹ từ chiều nay 28/7

Liên Bộ Công Thương – Tài chính chiều 28/7 đã có thông báo giữ nguyên giá bán mặt hàng xăng RON95 so với kỳ trước, giá xăng E5RON92 và các mặt hàng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng nhẹ so với giá hiện hành.

Cụ thể, giá xăng RON95 sẽ có giá bán tối đa 14.973 đồng/lít. Giá xăng E5RON92 tăng nhẹ 151 đồng, lên không cao hơn 14.409 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu diesel 0.05S tăng 283 đồng/lít lên tối đa 12.397 đồng/lít. Dầu hỏa nhẹ tăng 241 đồng/lít, lên không cao hơn 10.279 đồng/lít trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 280 đồng/kg và có giá bán lẻ mới không cao hơn 11.183 đồng/kg

Liên Bộ cũng thực hiện trích lập Quỹ BOG như kỳ trước. Cụ thể đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg.

Giữ nguyên giá xăng RON95, tăng giá xăng E5RON92 và các loại dầu từ chiều 28/7.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 961 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 479 đồng/lít (kỳ trước là 526 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước 88 đồng/lít), dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 254 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, ngừng chi sử dụng (kỳ trước 167 đồng/lít).

Theo liên Bộ, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của các nước, bên cạnh đó, căng thẳng quan hệ ngoại giao và thương mại giữa các nước lớn (Mỹ - Trung Quốc) đã ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa thế giới.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua do chịu ảnh hưởng của các yếu tố chính trị, kinh tế và dịch bệnh, đã có sự điều chỉnh tăng giảm nhẹ nhưng xu hướng chung chủ yếu là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/7 ở mức: 44,875 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,531 USD/thùng, tương đương tăng 1,20% so với kỳ trước); 46,459 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,220 USD/thùng, tương đương giảm 0,47% so với kỳ trước); 49,995 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,76 USD/thùng, tương đương tăng 1,54% so với kỳ trước); 44,291 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,621 USD/thùng, tương đương tăng 3,80% so với kỳ trước); 249,415 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 4,934 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).

Tình hình dịch bệnh trong nước đang có diễn biến phức tạp trở lại sẽ tác động đến sự phục hồi tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sử dụng nhiên liệu, năng lượng. Trong kỳ điều hành gần đây (13/7/2020), nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang phục hồi, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã giảm mức trích lập Quỹ BOG và tăng mức chi sử dụng Quỹ BOG ở mức khá cao (961 đồng/lít đối với xăng E5RON92 và 526 đồng/lít đối với xăng RON95, các loại dầu chi ở mức 88-254 đồng/lít/kg). Kỳ điều hành này, nếu không chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu có thể tăng ở mức từ 283-1.051 đồng/lít/kg.

Để hạn chế mức tăng giá, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở trong nước đang có diễn biến xấu, liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục chi Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu hỏa và dầu để giữ nguyên giá bán lẻ đối với xăng RON95, tăng nhẹ đối với xăng E5RON92 và các mặt hàng dầu.

"Việc điều hành giá xăng dầu cũng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020 do Quốc hội giao, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ ", liên Bộ nêu rõ./.