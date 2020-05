Giá xăng tăng 578-604 đồng/lít từ 15h chiều nay

Liên Bộ Công Thương - Tài chính chiều 13/5 đã quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 800 đồng/lít; dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.



Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều chỉnh tăng giá bán xăng E5RON92 thêm 578 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 604 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 84 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 83 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán xăng E5RON92 sẽ không cao hơn 11.520 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 12.235 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 9.857 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 7.882 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 8.545 đồng/kg.

Giá xăng tăng nhẹ sau 8 lần giảm; giá dầu tiếp tục giảm lần thứ 9 tính từ đầu năm 2020.

Theo liên bộ, việc điều chỉnh giá lần này căn cứ theo bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/5. Giá xăng dầu bắt đầu có xu hướng tăng nhất là đối với các loại xăng (riêng giá dầu hỏa và dầu mazut mặc dù cũng có xu hướng tăng nhưng giá bình quân trong kỳ giảm nhẹ so với kỳ trước.

Cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức 24,420 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,943 USD/thùng, tương đương tăng 32,16% so với kỳ trước); 26,424 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,690 USD/thùng, tương đương tăng 33,90% so với kỳ trước); 28,061 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,913 USD/thùng, tương đương tăng 3,36% so với kỳ trước); 19,750 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,465 USD/thùng, tương đương giảm 2,30% so với kỳ trước); 133,578 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 4,228 USD/tấn, tương đương giảm 3,07% so với kỳ trước).

Theo Liên Bộ, phương án điều hành các mặt hàng xăng dầu nhằm giảm thiểu sự tác động đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang dần phục hồi sau thời gian bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Giá xăng đã được điều hành phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng thế giới (tuy nhiên mức xăng được điều hành tăng thấp hơn so với giá thế giới), phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng ở mức hợp lý để có dư địa điều hành giá xăng dầu cho những kỳ tiếp theo, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng.

Đây là kỳ tăng giá xăng đầu tiên sau 8 kỳ giảm giá liên tiếp và là kỳ giảm giá các mặt hàng dầu thứ 9 từ đầu năm 2020 đến nay./.