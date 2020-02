Hôm nay 21/2, giá USD phổ biến ở mức 23.170 - 23.310 VND/USD

Sáng nay (21/2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.239 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.886 VND/USD, giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng tăng 5 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá USD tiếp tục tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: KT)

Đầu giờ sáng 21/2, đa số các ngân hàng thương mại trong nước niêm yết tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.170 đồng (mua vào) và 23.310 đồng (bán ra).

Cụ thể, Vietcombank và BIV niêm yết ở mức: 23.170 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán). Vietinbank: 23.175 đồng (mua) và 23.315 đồng (bán). ACB: 23.180 đồng (mua) và 23.290 đồng (bán).

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 21/2 (giờ Việt Nam), tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,74 điểm.