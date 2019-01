Kiên quyết kiểm soát thị trường Tết nguyên đán 2019

PC_Article_AfterShare_1

Kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quy định về giá, đo lường, chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó chú trọng việc kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật tránh tình trạng các sản phẩm không bảo đảm trà trộn trên thị trường.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 7.800 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 885 doanh nghiệp và gần 7.000 hộ kinh doanh cá thể. Từ nay đến sau Tết Nguyên đán, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thực hiện đợt cao điểm tranh tra, kiểm tra chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Các Đội Quản lý thị trường chủ động nắm bắt tình hình thị trường và triển khai phương án kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và đặc biệt là trên khâu lưu thông.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tại một số cơ sở kinh doanh vẫn xuất hiện tình trạng lén lút kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm 2018, qua kiểm tra hơn 3.000 vụ việc, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã xử lý hơn 1.500 vụ có dấu hiệu hành vi vi phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng…





Ông Bùi Văn Quý, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cho biết: "Các Đội Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại các đại lý, cơ sở buôn bán lớn để phát hiện, ngăn chặn hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng có thể được tập kết và phân phối đưa về các huyện và vùng nông thôn để tiêu thụ".

Theo các lực lượng chức năng, tỉnh Ninh Bình có 2 tuyến quốc lộ chính là đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A qua địa bàn, cùng với đó là tuyến đường sông, khu vực miền núi, huyện ven biển… tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm diễn biến khá phức tạp.

Trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh thường xuyên phát hiện những vi phạm về vận chuyển hàng lậu, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ đoạn chính của các đối tượng buôn lậu thường là xé lẻ hàng hóa vận chuyển bằng nhiều xe, nhiều chuyến, không ít trường hợp sử dụng biển số giả để qua mắt lực lượng chức năng.

Cụ thể trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa không có nguồn gốc và đặc biệt là buôn bán động vật hoang dã tê tê có trọng lượng hàng trăm kg. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Phó Trạm trưởng Trạm Giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác như cảnh sát kinh tế, Quản lý thị trường bắt được vụ buôn bán tê tê, gia cầm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, vật liệu pháo nổ và thu giữ 4 phương tiện. Lực lượng công an sử dụng nguồn tin và phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra các phương tiện để kịp thời phát hiện để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Dự báo, trên thị trường tỉnh Ninh Bình, sức mua sẽ tăng khoảng 5-8% so với Tết Nguyên đán năm trước.

Sở Công thương Ninh Bình khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng với trên 100 điểm bán hàng bình ổn 300 mặt hàng, chủ yếu là các sản phẩm bánh kẹo, mứt các loại, đường, dầu ăn, nước chấm, mì tôm, mì chính…..Các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa không để diễn ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến, giúp người dân yên tâm mua sắm./.

