Mai vàng Nhơn An đắt khách dự thu khoảng 30 tỷ đồng

Những ngày này, không khí tại các làng mai ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi được mệnh danh là 'thủ phủ' mai miền Trung khá nhộn nhịp. Năm nay, mai được mùa, được giá, người trồng mai phấn khởi.

Tết đang đến gần, hàng nghìn chậu mai tại các làng nghề trồng mai vàng truyền thống tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định theo những chuyến xe chuyển đến mọi miền đất nước. Dọc Tỉnh lộ 631 chạy qua xã Nhơn An, nhiều nhà vườn đưa hàng ngàn chậu mai ra đường bày bán.

Theo các chủ vườn mai, năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm, ít sâu bệnh nên cây mai phát triển tốt, nụ nhiều, to đẹp. Điều đáng nói, năm nay mai được mùa, được giá, ngay từ cuối tháng 11 Âm lịch, nhiều thương lái đã đến hỏi mua mai với số lượng lớn.

Tết năm nay nhiều nhà vườn ở Nhơn An bội thu nhờ hoa mai.

Ảnh: Báo Lao động.

Ngoài những chủng hoa truyền thống như giảo mai, vạn thọ mai hay mai huỳnh đế, dịp tết Kỷ Hợi này, nhiều nhà vườn ở Nhơn An còn tung ra hàng nghìn chậu mai bonsai, được nhiều khách hàng tìm mua.

Theo anh Dương Đăng Khoa, thương lái ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hiện nay xu hướng chơi mai đang dần thay đổi và chuyển dần sang các loại mai cảnh, mai bonsai.

"Người dân miền Trung ưa chuộng mai Hảo Đức, mai An Nhơn. Khu vực này An Nhơn có nhiều mai rất đẹp, cây cân đối, giá cả cũng vừa phải với túi tiền của người dân nên nhiều thương lái chọn mai Bình Định để bán thị trường Tết", anh Khoa cho biết.

Ông Lê Văn Sáu, chủ vườn mai Sáu Hồng cho biết, tới thời điểm này, gia đình đã bán hơn 1.000 chậu mai tết các loại. Các chậu mai tết bán trong dịp này đều thể hiện được phong cách chơi mai Bình Định, đó là "đơn cành, thưa tán, gốc bồ, ngọn chỉ" được thị trường ưa chuộng.

Mai vàng là “đặc sản” của địa phương, là nguồn sống của các hộ dân nơi đây. Toàn xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có hơn 2.000 hộ trồng mai thì hơn 1 nửa số hộ có đời sống khấm khá nhờ trồng cây mai tết. Mai vàng Nhơn An ngày càng khẳng định chất lượng, được biết đến nhiều hơn.

Vụ mai Tết năm nay, các hộ trồng mai trên địa bàn xã xuất bán khoảng 2 triệu chậu, doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Để nâng cao giá trị kinh tế, UBND xã Nhơn An đang cùng người dân phát triển vùng mai theo hướng an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, riêng trong năm 2019, xã vận động các hộ trồng mai chuyển cây mai vào trồng trên diện tích 40 ha đã được quy hoạch. Cây mai vàng đã và đang mang lại sự thịnh vượng cho vùng đất này.

“Năm nay thị trường mai Tết ổn định trong khi diện tích trồng mai cũng không thay đổi gì lớn vào khoảng 80 ha. Xã đang có quy hoạch trình Sở Nông nghiệp khuyến khích quan tâm đưa vào vùng mai tập trung trồng mai Tết vào khoảng 40 ha tại các thôn có ngành nghề./.

