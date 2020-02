Ngày vía Thần Tài: Người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ đến lượt mua vàng

Từ sáng sớm nay (3/2), tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch, ngày Vía Thần Tài, nhiều người dân đã xếp hàng từ sáng sớm, đeo khẩu trang để đợi đến lượt mua vàng cầu may mắn.

Người dân kiên nhẫn đợi đến lượt mua vàng ngày Vía Thần Tài.

Bà Nguyễn Thị Hạnh ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Năm trước tôi mua bộ lắc vàng hình đồng tiền cổ để đeo trang sức, năm nay tôi dự định sẽ mua hình con chuột để đeo lấy hên. Tôi không có ý định mua nhiều để đầu tư hay lướt sóng, vì thường mua vàng dịp này giá cao và khó sinh lời".

Một cách mua sắm mới, theo bà Vân Anh, ở Bà Triệu, Hà Nội thì vừa để tránh dịch bệnh viêm phổi do virus corona vừa không phải mất công xếp hàng chờ đợi, “tôi đã đặt hàng online từ trước. Đến ngày Vía Thần Tài, lúc nào rảnh thì chỉ việc ra lấy thôi. Bây giờ cửa hàng nào cũng có dịch vụ online. Rất tiện”.

Ngày Vía Thần Tài, người dân chủ yếu mua vàng cầu may.