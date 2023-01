Nhiều mặt hàng phục vụ Tết ở TP.HCM tăng giá 

Hôm nay (18/1), tức 27 tháng Chạp, nhiều người dân ở TP.HCM bắt đầu mua trái cây chưng mâm ngũ quả và thịt heo ba rọi để chế biến thức ăn ngày Tết nên giá bán tăng cao.

Trái cây mâm ngũ quả hút hàng

Tại chợ Tân Định (Quận 1), chợ Phước Long (TP. Thủ Đức), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), từ sáng 18/1 nhiều người tìm mua trái cây chưng mâm ngũ quả và hầu hết các loại trái cây đều tăng giá. Tại chợ Phạm Văn Hai, xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá 120.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với trước đó. Bưởi da xanh giá từ 45.000 - 65.000 đồng/kg, tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg; mãng cầu giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg... Không chỉ trái cây chưng mâm ngũ quả, dưa hấu chưng Tết giá cũng tăng. Dưa hấu tròn không hạt giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, tăng 10.000-15.000 đồng/kg.

Khách đang mua trái cây chưng mâm ngũ quả. (Ảnh: Lệ Hằng)

Chị Tú đang mua trái cây ở Chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình cho biết, hôm nay đi chợ mua trái cây chưng mâm ngũ quả như mãng cầu, xoài, mãng cầu, dừa, thanh long… nhưng thấy giá tăng nhiều. “Xoài, thanh long, bưởi tăng giá cao và người bán nói do ít hàng trong khi người mua đông nên giá cao. Mọi năm ở khu này dưa hấu, xoài, thanh long cũng nhiều nhưng năm nay ít hơn”, chị Tú phản ánh.

Lý giải nguyên nhân trái cây tăng giá, anh Tâm bán trái cây ở chợ Phước Long, TP. Thủ Đức cho biết, dịp Tết này các nhà vườn tăng giá trái cây. “Đầu mối lấy trái cây tại nhà vườn giá đã tăng. Năm nay sản lượng xoài ít nên hút hàng nên giá tăng cao; bưởi dù có lượng hàng nhiều hơn nhưng giá vẫn cao hơn trước. Nhìn chung dịp Tết người dân mua nhiều xoài, bưởi, dưa... để cúng nên khiến giá tăng”, anh Tâm nói.

Lượng trái cây được nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn ngày 27 Tết tăng gấp 3 ngày trước đó. (Ảnh: Lệ Hằng)

Giá thịt heo ba rọi tăng cao

Tại chợ Bàu Cát (quận Tân Bình), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), giá thịt heo ba rọi đã nhích tăng từ 26 Tết đến nay, mức tăng giá từ 10.000 đồng-40.000 đồng/kg so với trước đó. Cụ thể, thịt ba rọi rút sườn giá 205.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng kg so với ngày thường; thịt ba rọi thường giá 180.000 đồng/kg, tăng từ 30.000 -40.000/kg.

Tiểu thương đang chọn thịt cho khách. (Ảnh: Lệ Hằng)

Theo nhiều tiểu thương, sức mua thịt heo dịp này không tăng nhiều, chỉ riêng thịt ba rọi giá tăng cao do nhiều người dân mua về để chế biến thực phẩm ngày Tết. “Hôm nay đã là 27 Tết, thịt heo ba rọi tăng 40.000 đồng/kg so với hôm trước. Giá heo hơi không tăng nhưng giá thịt ba rọi tăng là do nhu cầu thị trường”, anh Tuấn bán thịt heo ở chợ Thị Nghè cho biết.

Thịt heo nhập về chơ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tăng mỗi ngày. (Ảnh: Lệ Hằng)

Theo ông Lê Phúc Hậu, Trưởng Phòng Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, lượng heo thịt và trái cây về chợ đã tăng từ nhiều ngày nay. Trong ngày 18/1, lượng trái cây về chợ hơn 1.820 tấn, tăng gấp 3 so với ngày trước đó; 7.800 con heo cũng được nhập về chợ, tăng 2.800 con. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối chỉ tăng khoảng 3.000 đồng/kg. Riêng trái cây các loại như xoài cát Hòa Lộc, bưởi, dưa hấu, thanh long, giá tăng từ 7.000 - 20.000 đồng/kg.

“Từ đêm 27 và 28 Tết, các tiểu thương sẽ cân đối lượng hàng cho phù hợp, không để ùn ứ và ổn định lượng hàng bán đến 29 Tết. Riêng trái cây chưng Tết đợt này nhà vườn đang “gồng giá” với thương lái do hàng ít, lượng hàng trái cây chưng Tết như xoài cát, thanh long, dưa hấu… thương lái mua không được nhiều như Tết các năm trước”, ông Hậu cho biết thêm./.