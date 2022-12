Nhiều tỉnh thành đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ mua sắm Tết Quý Mão 2023

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, để phục vụ nhu cầu người dân mua sắm Tết - dịp tiêu thụ hàng hóa lớn nhất trong năm, nhiều cơ sở trên địa bàn Cần Thơ đã tăng tốc sản xuất gắn với đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Đồng thời, Sở Công thương TP Cần Thơ đã xây dựng nhiều chương trình bình ổn giá, kích cầu tiêu dùng cuối năm cũng như trong dịp Tết.

Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở đã xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Quyết định về Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy hoạt động thương mại năm 2022, Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố.

Với nhiều chương trình khuyến mãi sẽ “tiếp sức mua” cho khách hàng trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đến nay có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn với tổng giá trị hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỷ đồng, phục vụ trong giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 3 tháng cuối năm nay là 998 tỷ đồng, còn 3 tháng đầu năm là 1.237 tỷ đồng.

Các mặt hàng dự trữ chủ yếu gồm nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước uống, giải khát, sản phẩm phục vụ nhà bếp… với 16 doanh nghiệp đăng ký. Bên cạnh đó, có 2 doanh nghiệp đăng ký dự trữ khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh và quần áo may mặc với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Tham gia thị trường Tết, hệ thống các siêu thị trên địa bàn Cần Thơ cũng bắt đầu đưa lên kệ những mẫu giỏ quà Tết 2023. Giỏ quà kết hợp nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu trong nước và quốc tế, giá dao động từ 150.000 đồng trở lên.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết, Cần Thơ vừa tổ chức “Tuần lễ Tinh hoa hàng Việt và siêu khuyến mại năm 2022” nhằm đẩy mạnh kết nối giao thương, tạo kênh mua sắm hàng hóa chất lượng, giá rẻ cho người dân chuẩn bị cho mùa lễ, Tết cuối năm. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức những chương trình góp phần kích cầu hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa phục vụ cho sản xuất, tiến tới thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh kênh mua sắm hiện đại, truyền thống và mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa chất lượng, giá hợp lý và được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi.

Doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trên địa bàn Cần Thơ sẽ có chương trình khuyến mãi khác nhau cho từng ngành hàng.

Theo ông Sơn: "Sắp Tết Nguyên đán 2023, theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thì Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, phối hợp với công an và quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Mặt khác, chúng ta cũng tuyên truyền mạnh mẽ để chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo đúng quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân cũng như trong dịp mua sắm cho Tết cổ truyền của dân tộc 2023".

Năm 2022, hoạt động thương mại - dịch vụ của thành phố Cần Thơ tăng mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện hơn 115.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 2,43 tỷ USD, vượt gần 21% kế hoạch, tăng gần 35% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện hơn 591 triệu USD, vượt 18% kế hoạch, tăng gần 22% so với cùng kỳ.

*** Còn tại tỉnh Kon Tum, tỉnh triển khai chương trình "Bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023" nhằm đảm bảo nguồn cung không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý.

Chương trình "Bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023" do UBND tỉnh Kon Tum triển khai có 2 đơn vị đăng ký tham gia, gồm Siêu thị Co.op Mart và Siêu thị Win Mart.

Hai đơn vị này thực hiện dự trữ lượng thực phẩm công nghệ, lương thực, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến có tổng trị giá 53 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để dự trữ hàng hóa doanh nghiệp tự đảm bảo.

Kon Tum bán hàng bình ổn giá từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 31/1/2023.

Để thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua sắm hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tại địa bàn thành phố Kon Tum hai đơn vị tham gia Chương trình bình ổn giá duy trì 2 điểm bán hàng cố định. Ngoài ra hai đơn vị này cũng tổ chức hình thức bán hàng bằng xe lưu động tại 2 xã vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum, gồm: xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông và xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei.

Tại các điểm bán hàng cố định và trên các xe bán hàng lưu động, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum quy định các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn giá treo pa nô, áp phích, băng rôn về chương trình để người dân dễ nhận diện.

Thông tin về Chương trình "Bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023" của UBND tỉnh Kon Tum cũng được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 31/1/2023./.