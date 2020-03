Sáng nay (18/3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ ở mức 23.232 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.879 VND/USD, giữ nguyên chiều mua vào nhưng tăng 10 đồng so với phiên trước.

NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm. (Ảnh minh họa)

Đầu giờ sáng 18/3, đa số các ngân hàng thương mại giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.175 đồng (mua) và 23.315 đồng (bán).

Cụ thể, ngân hàng Vietinbank và BIDV đều niêm yết ở mức: 23.175 đồng (mua) và 23.315 đồng (bán). Vietcombank: 23.180 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán). ACB: 23.190 đồng (mua) và 23.300 đồng (bán).

Trên thị trường thế giới tỷ giá ngoại tệ hôm nay biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF giảm 0,29% xuống 99,38 điểm vào lúc 6h50 sáng 18/3 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,17% lên 1,1015. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,56% lên 1,2117.



Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,29% xuống 107,36./.