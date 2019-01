Những mẫu trái cây “độc”, lạ hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã cận kề, lúc này các sản phẩm phục vụ Tết đã ngập tràn khắp các chợ, siêu thị. Ngoài những mặt hàng nhu yếu phẩm thông thường, các loại hoa quả, quà Tết độc đáo, mới lạ thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Trong đó có nhiều loại trái cây có giá tiền triệu như: Bưởi thỏi vàng tài lộc giá 3 triệu đồng/cặp, dưa hấu hồ lô tài lộc có giá 2,2 triệu đồng/cặp, dưa hấu hồ lô hoàng kim có giá 1,7 triệu đồng/cặp...(Ảnh: Dân trí) Bưởi hồ lô đồng tiền thỏi vàng loại VIP giá 2,2 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Dân trí) Bưởi hồ lô tài lộc có giá từ 650.000 - 1,2 triệu đồng/cặp. Theo các chủ vườn, giá các loại trái cây này cao do việc chăm sóc rất phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức. Chỉ cần không đúng kỹ thuật một chút là có thể phải bỏ đi. Giá cả trái cây “độc” phụ thuộc vào chất lượng trái như: lá còn nhiều, trái to nặng, chữ in rõ ràng... (Ảnh: Dân trí) Xoài Đài Loan in chữ thư pháp với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/trái (trên 1kg). (Ảnh: Dân Việt) Bên cạnh đó còn có xoài in chữ thư pháp Tài - Lộc màu đỏ tím. (Ảnh: Dân Việt) Đu đủ in chữ của một nhóm nông dân ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng là một trong những sản phẩm trái cây độc lạ thu hút dịp Tết Kỷ Hợi 2019. (Ảnh: Dân Việt)

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã cận kề, lúc này các sản phẩm phục vụ Tết đã ngập tràn khắp các chợ, siêu thị. Ngoài những mặt hàng nhu yếu phẩm thông thường, các loại hoa quả, quà Tết độc đáo, mới lạ thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Trong đó có nhiều loại trái cây có giá tiền triệu như: Bưởi thỏi vàng tài lộc giá 3 triệu đồng/cặp, dưa hấu hồ lô tài lộc có giá 2,2 triệu đồng/cặp, dưa hấu hồ lô hoàng kim có giá 1,7 triệu đồng/cặp...(Ảnh: Dân trí) Bưởi hồ lô đồng tiền thỏi vàng loại VIP giá 2,2 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Dân trí) Bưởi hồ lô tài lộc có giá từ 650.000 - 1,2 triệu đồng/cặp. Theo các chủ vườn, giá các loại trái cây này cao do việc chăm sóc rất phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức. Chỉ cần không đúng kỹ thuật một chút là có thể phải bỏ đi. Giá cả trái cây “độc” phụ thuộc vào chất lượng trái như: lá còn nhiều, trái to nặng, chữ in rõ ràng... (Ảnh: Dân trí) Xoài Đài Loan in chữ thư pháp với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/trái (trên 1kg). (Ảnh: Dân Việt) Bên cạnh đó còn có xoài in chữ thư pháp Tài - Lộc màu đỏ tím. (Ảnh: Dân Việt) Đu đủ in chữ của một nhóm nông dân ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũng là một trong những sản phẩm trái cây độc lạ thu hút dịp Tết Kỷ Hợi 2019. (Ảnh: Dân Việt)