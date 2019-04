“Nút thắt” đưa hàng vào siêu thị khi nào mới được gỡ bỏ?

Tại diễn đàn “Đầu tư tiếp thị và bán lẻ Việt Nam” diễn ra mới đây, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có nói: “Các doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam gặp khó khăn khi tham gia vào chuỗi phân phối các siêu thị nói chung và các siêu thị nước ngoài nói riêng. Ngoài việc phải trải qua một quy trình phức tạp về thủ tục, các nhà cung cấp phải trả hàng loạt phí như phí trưng bày, phí mở mã, quầy kệ, phí marketing, thưởng doanh số, chiết khấu…”.



Có lẽ đây là sự công nhận công khai đầu tiên của cơ quan phụ trách thị trường trong nước về những vấn đề vướng mắc giữa các nhà cung ứng và một số siêu thị.

Còn nhớ trước đó, vị Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam có nói: “Chúng ta đã chăm lo cho sản xuất lớn và khâu thương mại đã hưởng phần lớn giá trị của hàng hóa. Tình cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn chưa thoát được. Phải tìm cách phân phối lại lợi ích giữa các công đoạn từ sản xuất, thương mại đến chế biến. Muốn vậy, phải để nông dân có quyền lợi đến sản phẩm cuối cùng của họ”.

Cũng trong năm 2018, ông Vụ phó của Tổng Cục thuế phải kêu lên: “Đưa hàng vào siêu thị Big C chiết khấu cứng 20%, chiết khấu mềm 12%, đây là một vấn đề đáng báo động cho kinh tế Việt Nam”.

Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước muốn có mặt tại các siêu thị lớn thường phải trải qua nhiều thủ tục và chi phí.

Nhận thấy tình hình nói trên đã kéo dài, Chính phủ cũng đã cho ý kiến về “ngăn chặn sự chi phối lũng đoạn của khâu bán lẻ”. Đây là một hiện tượng khách quan không thể không công nhận, đang tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà cung cấp, nhà sản xuất và một số các siêu thị.

Nhiều cuộc hội thảo về mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối đã có nhiều tiếng kêu về chiết khấu cao vô lý, cộng với các chi phí khác đã chiếm tới 30-40% chi phí để sản xuất ra một sản phẩm hàng Việt. Mặc dù biết đứng chân ở siêu thị là để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình, tuy nhiên, hầu hết đều nêu khó khăn là bị lỗ khi đưa hàng vào siêu thị. Không chịu nổi những chi phí vô lý đó, một số nhà sản xuất đã phải cắn răng lập chuỗi bán lẻ riêng của mình, mặc dù rất tốn kém.

Một doanh nghiệp chè cho biết, với thị trường trong nước, doanh nghiệp đã phải chi cho siêu thị 500.000 USD để đưa hàng của họ lên kệ. Đó là một chi phí quá lớn và vô lý. Ngoài các chi phí cao vô lý kể trên thì hiện tượng chiếm dụng vốn của nhà cung cấp cũng không phải là cá biệt do bị chậm thanh toán 10 - 15 ngày là bình thường mặc dù hàng kí gửi đã bán xong. Một số siêu thị đã chiếm dụng vốn một cách đương nhiên, họ còn ép giá bán với nhà sản xuất, bắt bán theo giá mà siêu thị áp đặt.

Ngay trong tháng 3 vừa qua, một ví dụ rất cụ thể về sự vô lý khi đưa hàng hóa Việt vào siêu thị, đó là một mã hàng miến dong vào kí gửi ở siêu thị LT, chi phí vào quầy kệ lần đầu là 20 triệu đồng, tạo một mã hàng là 8 triệu đồng và chưa kể chiết khấu khoảng 15-20% cùng các chi phí kế toán, chi phí bầy kệ, chi phí sinh nhật…

Ngược lại, cũng cân miến đó khi đưa vào siêu thị HPR thì chi phí vào lần đầu là 8 triệu đồng, chi phí tạo 1 mặt hàng là 500.000 đồng, chiết khấu khoảng 12-15% là khá hợp lý. Câu hỏi đặt ra là tại sao cùng trên một địa bàn do Sở Công Thương quản lý lại có 2 mức phí trái ngược và chênh lệch vô lý đến vậy? Chi phí vào siêu thị LT gấp 3-4 lần chi phí vào siêu thị HPR.

Nói đi thì cũng nói lại, không phải tất cả siêu thị trong và ngoài nước đều có những hiện tượng như vậy, mặc dù hiện tượng này khá phổ biến ở những siêu thị lớn, có doanh số cao, địa thế đẹp, có thế mạnh đàm phán với nhà cung cấp. Câu hỏi đặt ra là cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Hiệp hội ngành nghề bán lẻ, các Sở Công Thương có biết việc này một cách đầy đủ và thấu đáo chưa?

Xã hội chưa thấy những cơ quan quản lý nói trên có tiếng nói, có lập trường rõ ràng về vấn đề này. Việt Nam phát triển kinh tế thương mại theo nền kinh tế thị trường nhưng có sự quản lý của nhà nước, có sẵn Cục quản lý Cạnh tranh để phân xử những hiện tượng chèn ép, độc quyền trong một nhóm các nhà bán lẻ ở thị trường nội địa Việt Nam, vậy mà chưa bao giờ bị tuýt còi xử lý, nhằm đem lại niềm tin cho nhà sản xuất và cung ứng hàng Việt vào hệ thống bán lẻ Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt của thị trường trong nước đối với sự xâm nhập ngày càng mãnh mẽ của hàng hóa và hệ thống phân phối nước ngoài.

Luật Thương mại đã nêu rõ: “Nhà bán lẻ không được từ chối nhập hàng hóa của các nhà cung ứng khi không có lý do chính đáng”. Nhưng câu hỏi đặt ra là “Thế nào là lý do chính đáng?” thì lại chưa có văn bản nào giải thích. Các nhà sản xuất và cung ứng hàng Việt vào siêu thị, nếu không chấp nhận những điều kiện đơn phương vô lý của một số siêu thị có thế mạnh thì siêu thị có “quyền từ chối” nhà cung cấp đáng thương đó không với lý do “vô cùng chính đáng” của họ? Đó là sự áp đặt một chiều và rất vô lý.

Chúng ta đang tiến tới một nền kinh tế chia sẻ, một nền thương mại công bằng ở thị trường Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các hiệp hội ngành nghề chân chính hãy có những ý kiến chỉ đạo, phê phán một cách kiên quyết, đúng pháp luật về những hiện tượng đang tồn tại ở thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay, nhằm bảo vệ hàng Việt, bảo vệ những nhà sản xuất Việt Nam đang có ý chí vươn lên làm chủ thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh./.